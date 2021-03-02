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Politika

Çavuşoğlu, AGİT Ukrayna Özel Gözlem Misyonu Türk Heyeti ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Ukrayna Özel Gözlem Misyonu Türk Heyeti ile video konferans görüşmesi gerçekleştirdi.

Mehmet Şah Yılmaz   | 02.03.2021
Çavuşoğlu, AGİT Ukrayna Özel Gözlem Misyonu Türk Heyeti ile görüştü

Ankara

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Ukrayna Özel Gözlem Misyonu Türk Heyeti ile video konferans görüşmesi gerçekleştirdik. Başarılı çalışmalarıyla hem tansiyonun düşürülmesine katkı sağlıyor hem istikrarın tesisine zemin hazırlıyorlar. Misyonu desteklemeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

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