Çavuşoğlu, AGİT Ukrayna Özel Gözlem Misyonu Türk Heyeti ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Ukrayna Özel Gözlem Misyonu Türk Heyeti ile video konferans görüşmesi gerçekleştirdi.
Ankara
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Ukrayna Özel Gözlem Misyonu Türk Heyeti ile video konferans görüşmesi gerçekleştirdik. Başarılı çalışmalarıyla hem tansiyonun düşürülmesine katkı sağlıyor hem istikrarın tesisine zemin hazırlıyorlar. Misyonu desteklemeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.