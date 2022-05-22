Ukrayna'da, Rusların saldırdığı Buça kentindeki pazar yerleri yeniden faaliyette
Rusların saldırdığı Ukrayna'nın Buça kentindeki pazar yerleri yeniden faaliyete geçti.
Kiev
Başkent Kiev bölgesinde bulunan Buça, Rusya ve Ukrayna arasında 24 Şubat'ta başlayan savaşın en derin izlerini taşıyor.
Altyapı, okul ve pek çok sayıda binanın kullanılmaz hale geldiği Buça'da, enkaz altından sivillere ait cesetlerin çıkarılması için çalışmalar da sürüyor.
Öte yandan, saldırılar nedeniyle ülkenin diğer güvenli bölgelerine gidenler kente dönüyor ve düzenini yeniden kurmaya çalışıyor. Buça'da market, kafe ve bazı işletmelerin yanı sıra pazar yerleri de yeniden faaliyetlerine başladı.
"Çok kaybımız var"
Buça'daki pazar yerindeki çalışan Elena Skonatovska, AA muhabirine yaptığı açıklamada, pazarın savaş nedeniyle yaklaşık 2 ay kapalı kaldığını söyledi.
Bu nedenle kayıplar yaşadığını belirten Skonatovska, "Ruslar, balık, et ne varsa yedi ve her yeri kırıp döktü. Çok kaybımız var. 4 çocuğumu bir şekilde doyurmam gerekiyor. İki ay boyunca biriktirdiğim parayla yaşayabildik. Şimdi tekrar çalışmalarımıza devam ediyoruz." dedi.
Kendi ülkesini sevdiğini ve buradan gitmek istemediğini vurgulayan Skonatovska, "Hollanda'ya ailemle taşınma teklifleri geldi ancak gitmek istemedim. Burası benim ülkem ve toprağım. Ülkem için her şeyimi vermeye hazırım." şeklinde konuştu.
"Meyve ve sebzeleri yakınlarıma ikram edeceğim"
Buça'ya dönen İrina Kabits, 2014'e kadar Ukrayna'nın Donetsk bölgesinde yaşadığını belirterek, "Buraya, Donetsk'teki savaş nedeniyle geldim. Savaş, beni ikinci kez burada yakaladı." dedi.
Birçok kent sakinin, bu ay evine döndüğünü anlatan Kabits, "Başka bir yere taşınmak istemiyorum. Bu kenti çok seviyorum. Pazardan satın aldığım meyve ve sebzeleri de yakınlarıma ve komşularıma ikram edeceğim." ifadesini kullandı.
Kabits, her şeyin güzel olması umudunu dile getirerek, "Ukrayna güçlü ve tüm dünyanın desteğiyle bu savaşı kazanacağımıza inanıyorum. Buça da eskisi gibi güzel olacak." diye konuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.