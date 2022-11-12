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Dünya

Ukrayna'da Rus güçlerinin çekildiği Herson bölgesindeki siviller yaşadıklarını anlattı

Ukrayna'nın Herson bölgesinde yaşayan siviller, Rus askerlerinin Herson şehri ve çevresindeki yerleşim yerlerinden çekilmesinin ardından yaşadıklarını anlattı.

Davit Kachkachishvili   | 12.11.2022
Ukrayna'da Rus güçlerinin çekildiği Herson bölgesindeki siviller yaşadıklarını anlattı Fotoğraf: Metin Aktaş / AA

Herson

Ukrayna ordusunun birlikleri, Rus güçlerinin çekildiği Herson'a dünden beri girmeye devam ederken kente varmadan önceki güzergahta yer alan ve yeniden Ukrayna kuvvetlerinin kontrolüne geçen yerleşim yerlerinde halk, askerleri yollarda karşılıyor.

Mıkolayiv kentinden Herson'a kadar yaklaşık 70 kilometrelik yolun üzerinde bulunan köy ve kasabalarda yaşayanlar, Ukrayna birliklerinin araç konvoylarını çiçeklerle karşılıyor.

Savaş nedeniyle yıkımların meydana geldiği köylerde yaşayanlar, çatışmalardan dolayı birçok noktada hasar gören kara yolundan geçmek mümkün olmadığı için köylerin içinden geçerek Herson'a ulaşmaya çalışan askerlere ellerindeki tabelalarla kentin istikametini gösteriyor.

Elektrik ve doğal gaz hizmetlerinin verilemediği ve telefon bağlantısı bulunmadığı için mevcut durumla ilgili bilgi almanın mümkün olmadığı köylerde yollarda duran çocuklar, Herson şehrine ulaşmaya çalışanlara yol gösteriyor.

Kısa süre öncesine kadar sıcak çatışmaların devam ettiği, az sayıda sivilin kaldığı yerleşim yerlerinde yaşayanlar, özellikle askerleri görünce Ukrayna'yı destekleyen sloganlar atarak onlarla sohbet etmeye, savaştaki son durumla ilgili bilgi almaya çalışıyor.

İki gündür yoldan geçenlere çiçek dağıtıyorlar

Şimdilik sadece Ukraynalı askerlerin ve bölgenin askeri valilik temsilcilerinin girmeye devam ettiği Herson kent merkezine yaklaşık 10 kilometre mesafede yer alan Klapaya köyünde yaşayan Valentina Bogayeva (61) ile Natalya Porhun (66) isimli iki kadın, köy yolundan geçen herkesi çiçeklerle karşılıyor.

Porhun, AA muhabirine, Rus güçlerinin, köyden 10 Kasım'da çıkmaya başladıklarını kaydederek, "Rus askerleri, 25 Şubat'ta buraya girmişti. Askeri araçlarından oluşan konvoyun uzunluğu bir ufuktan diğer ufka kadardı. Biz ise ağlıyorduk." dedi.

Rus güçlerinin iki gün önce çekilmeye başladığını, bölgeye Ukrayna ordusunun girmesinin kendilerini mutlu ettiğini anlatan Porhun, şu ifadeleri kullandı:

"Mutluluk yaşıyoruz. Sevinçten gözyaşlarımız akıyor. Biz de burada durarak yoldan geçen askerleri çiçekle ve selamlarımızla karşılıyoruz."

Porhun, Rus güçlerinin kontrolünde olduğu süreçte köyde serbest davranamadıklarını belirterek, "Bize köyden çıkıp yakındaki kara yoluna kadar çıkmamıza izin vermiyorlardı. Serbest hareket etmek yasaktı." dedi.

Valentina Bogayeva da köy ve diğer kasabaların yeniden Ukrayna kuvvetlerinin kontrolüne girmesinden mutluluk duyduklarını söyledi.

Bogayeva, iki gündür yoldan geçen tüm askerleri karşılamaya çalıştıklarını dile getirerek, "Biz iki gündür evi unuttuk, iki gündür eve girmiyoruz. Sevinç tabii ki büyüktür. Yolda askerleri karşılıyoruz, onlarla dans ediyoruz, onlara sarılıyoruz." ifadelerini kullandı.

Rusya Savunma Bakanlığından dün yapılan açıklamada, Herson'dan Dnipro Nehri'nin sol yakasına 30 binden fazla asker ile yaklaşık 5 bin silah ve askeri teknik aracın çekildiği bildirilmişti.

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