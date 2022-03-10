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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Ukrayna'da 18 milyon kişinin insani yardıma muhtaç hale gelebileceği öngörülüyor

Uluslararası Kızılay ve Kızılhaç Dernekleri Federasyonu (IFRC), Rusya'nın saldırılarının sürdüğü Ukrayna'da çatışmalardan ötürü 18 milyon kişinin yardıma muhtaç hale gelmesinin öngörüldüğünü bildirdi.

Ömer Faruk Yıldız   | 10.03.2022
Ukrayna'da 18 milyon kişinin insani yardıma muhtaç hale gelebileceği öngörülüyor

Cenevre

IFRC'den yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna'daki insani duruma değinildi.

Çatışmaların etkisiyle sağlık sisteminin olumsuz etkilendiği ve bu durumun ülkede Kovid-19 salgınının yayılımının artışı dahil "vahim sağlık krizleri" oluşturabileceği uyarısı yapıldı.

2 haftadır süren çatışmaların ardından 2,3 milyondan fazla kişinin komşu ülkelere sığındığı bilgisi paylaşılırken, ülke nüfusunun üçte birine tekabül eden yaklaşık 18 milyon kişinin insani yardıma muhtaç hale geleceği tahmin edildiğine yer verildi.

Kovid-19 salgını kolayca yayılabilir

Rusya'nın saldırılarından kaçan sivillerin yerleştiği sığınakların hijyen şartlarındaki yetersizliğe de dikkat çekilen açıklamada, bu ortamlarda Kovid-19 dahil salgın hastalıkların kolayca yayılabileceği belirtildi.

Ülke genelinde hava sıcaklığının düşmesinin mevcut kriz durumunu daha ağırlaştırdığı vurgulanırken, özellikle "çocuklar ile yaşlılar için sıcak giyecek ve ısı yalıtımlı sığınaklara acil ihtiyaç duyulduğu" bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen IFRC Avrupa Bölge Direktörü Birgitte Bischoff Ebbesen, çatışmalar nedeniyle çok sayıda Ukraynalının korumasız hale geldiğini vurgulayarak, "Gıda, su ve sığınakların yanı sıra acil sağlık hizmetleri ve daha büyük bir insani krizin önlenmesi için psikolojik destek ve diğer türlü koruyucu tedbirler alınmalıdır." ifadelerini kullandı.

Ebbesen, IFRC ekiplerinin Ukrayna ve komşu ülkelerde sivillere insani yardım ulaştırmak için çalışmalarını sürdüreceğini de vurguladı.


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