Dolar
14.15
Euro
15.71
Altın
1,933.31
ETH/USDT
2,885.30
BTC/USDT
43,218.00
BIST 100
2,022.06
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna krizi

Ukrayna savaşının Rusya'ya günlük maliyeti 20 milyar doları aşabilir

Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya yönelik başlattığı savaşın Moskova yönetimine günlük maliyetinin 20 milyar doları aşabileceği belirtildi.

Mehmet Alaca   | 03.03.2022
Ukrayna savaşının Rusya'ya günlük maliyeti 20 milyar doları aşabilir

Ankara

Online danışmanlık şirketi Consultancy'de yer alan haberde, düşünce kuruluşları Centre for Economic Recovery ve EasyBusiness ve danışmanlık şirketi Civitta tarafından yapılan ve Rusya-Ukrayna savaşının Rus ekonomisine maliyetinin hesaplandığı araştırmaya yer verildi.

Araştırmada, tespit edilebilen askeri teçhizat ve personel kaybının da dahil olduğu savaştan kaynaklanan doğrudan kayıpların, ilk 5 günde Rusya'ya yaklaşık 7 milyar dolara mal olduğu ifade edildi.

4,2 milyar doların teçhizat kaybı olduğu bildirilen araştırmada, yalnızca can kayıplarının, gelecek 40 yılda GSYİH'de 2,7 milyar dolar kayba neden olacağı öngörüldü.

Ayrıca lojistik, personel, mühimmat, yakıt, roket fırlatma dahil olmak üzere seferberliğin ölçeğinin her gün daha fazla paraya mal olacağını belirten araştırmacılar, işgal ölçeği arttıkça Rusya açısından savaşın günlük maliyetinin 20 milyar doları aşabileceğine işaret etti.

Ekonomik maliyet

Öte yandan, uluslararası toplum tarafından uygulanan ve Rus ekonomisini istikrarsızlaştırarak saldırganlıktan caydırmayı amaçlayan yaptırımlar nedeniyle rublenin değeri tarihi seviyeye geriledi.

Rus şirketlerinin piyasa değeri hızla düşerken, devlet tahvillerinin ticaretine getirilen yeni kısıtlamalar ve merkez bankası varlıklarının dondurulması nedeniyle Moskova yönetiminin makro istikrarı sürdürmesinin zorlaştığı kaydedildi.

Ticaret kısıtlamaların Rusya'nın enerjiye bağımlı ekonomisine büyük zarar vermesi beklenirken, yüksek teknolojili ürünlerin ithalatının yasaklanmasının da orta ve uzun vadede değer zincirlerini etkileyeceği vurgulandı.

Bu durumun ise sıradan Rus vatandaşları açısından yüksek enflasyon ve düşük satın alma gücü anlamına geleceği ve yoksulluğun artacağı belirtildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Şener: Artık bireysel sorumlulukların ön planda olması gereken bir evreye geçtik
Futbol müsabakalarında HES Kodu sorgulanmayacak
TURKOVAC aşı çalışmalarına destek için gönüllü gençler aranıyor
Türkiye'de 56 bin 780 kişinin testi pozitif çıktı, 189 kişi hayatını kaybetti
Kovid-19, dünyada bunaltı ve depresyonu yüzde 25 artırdı

Benzer haberler

IPC, Rus ve Belaruslu sporcuları Pekin Oyunları'ndan men etti

IPC, Rus ve Belaruslu sporcuları Pekin Oyunları'ndan men etti

Irak Merkez Bankası, hükümetten Rusya ile mali anlaşmaların durdurulmasını istedi

Ukrayna savaşının Rusya'ya günlük maliyeti 20 milyar doları aşabilir

Ukrayna'daki Fransa vatandaşları 'terk edilmekten' şikayetçi

Ukrayna'daki Fransa vatandaşları 'terk edilmekten' şikayetçi
AB Ukrayna'ya 500 milyon avroluk insani yardım yapacak

AB Ukrayna'ya 500 milyon avroluk insani yardım yapacak

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Nükleer savaş olasılığı konuşuluyor. Ancak bunu biz demiyoruz

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Nükleer savaş olasılığı konuşuluyor. Ancak bunu biz demiyoruz