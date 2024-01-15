Dolar
30.10
Euro
32.97
Altın
2,052.60
ETH/USDT
2,541.20
BTC/USDT
42,648.00
BIST 100
8,015.30
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, TBMM’de Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ne ilişkin açıklamalarda bulunuyor.
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Ukrayna: Rusya'ya ait bir uzun menzilli radar tespit ve bir komuta kontrol uçağını imha ettik

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy, Azak Denizi bölgesinde Rusya'ya ait "A-50" tipi uzun menzilli radar tespit ve "IL-22" tipi komuta kontrol uçaklarını imha ettiklerini duyurdu.

Ramin Abdullayev  | 15.01.2024 - Güncelleme : 15.01.2024
Ukrayna: Rusya'ya ait bir uzun menzilli radar tespit ve bir komuta kontrol uçağını imha ettik

Kiev

Zalujnıy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna Hava Kuvvetlerinin Rus hava teçhizatlarına yönelik operasyon gerçekleştirdiğini bildirdi.

Hava kuvvetlerinin Rusya'ya ait "A-50" tipi uzun menzilli radar tespit ve "IL-22" tipi komuta kontrol uçağını imha ettiğini açıklayan Zalujnıy, "Azak Denizi bölgesinde mükemmel bir şekilde planlanan ve gerçekleştirilen operasyon için hava kuvvetlerine teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Akdeniz ve Ege bölgesinde kuvvetli yağış bekleniyor
Milletvekili aracıyla Ankara'dan Ağrı'ya gelen "PKK/KCK bağlantılı" sanıkların soruşturması tamamlandı
Irak ve Suriye'nin kuzeyine düzenlenen hava harekatları ile 78 hedef imha edildi, 77 terörist etkisiz hale getirildi
Çığ nedeniyle kapanan Yüksekova-Şemdinli kara yolu açıldı
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Kahramanmaraşlı şehit ailesine taziye ziyareti

Benzer haberler

Ukrayna: Rusya'ya ait bir uzun menzilli radar tespit ve bir komuta kontrol uçağını imha ettik

Ukrayna: Rusya'ya ait bir uzun menzilli radar tespit ve bir komuta kontrol uçağını imha ettik

Kremlin: Ukrayna'nın barış planına yönelik görüşmeden Rusya'sız sonuç alınamaz

BM'den 2024'te Ukrayna için 4,2 milyar dolarlık yardım çağrısı

Davos'ta 83 ülkeden güvenlik danışmanları Kiev’in Moskova ile barış planını görüştü

Davos'ta 83 ülkeden güvenlik danışmanları Kiev’in Moskova ile barış planını görüştü
Romanya'da çiftçiler ve kamyon sürücülerinin protestoları günlerdir devam ediyor

Romanya'da çiftçiler ve kamyon sürücülerinin protestoları günlerdir devam ediyor
Rusya: İngiltere Ukrayna’ya asker konuşlandırırsa bize karşı savaş ilanı olur

Rusya: İngiltere Ukrayna’ya asker konuşlandırırsa bize karşı savaş ilanı olur
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet