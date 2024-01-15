Ukrayna: Rusya'ya ait bir uzun menzilli radar tespit ve bir komuta kontrol uçağını imha ettik
Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy, Azak Denizi bölgesinde Rusya'ya ait "A-50" tipi uzun menzilli radar tespit ve "IL-22" tipi komuta kontrol uçaklarını imha ettiklerini duyurdu.
Kiev
Zalujnıy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna Hava Kuvvetlerinin Rus hava teçhizatlarına yönelik operasyon gerçekleştirdiğini bildirdi.
Hava kuvvetlerinin Rusya'ya ait "A-50" tipi uzun menzilli radar tespit ve "IL-22" tipi komuta kontrol uçağını imha ettiğini açıklayan Zalujnıy, "Azak Denizi bölgesinde mükemmel bir şekilde planlanan ve gerçekleştirilen operasyon için hava kuvvetlerine teşekkür ederim." ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.