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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Ukrayna: Rusya'nın, Zaporijya'ya saldırısında 13 kişi öldü, 30 kişi yaralandı

Rus ordusunun, Ukrayna'nın Zaporijya bölgesine yaptığı saldırı sonucunda en az 13 kişinin hayatını kaybettiği, 30 kişinin yaralandığı bildirildi.

Aliia Raimbekova  | 08.01.2025 - Güncelleme : 08.01.2025
Ukrayna: Rusya'nın, Zaporijya'ya saldırısında 13 kişi öldü, 30 kişi yaralandı

Kiev

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın Zaporijya’ya güdümlü bomba ile saldırı düzenlediğini belirtti.

Zelenskiy, paylaşımında, "Şu an itibarıyla onlarca kişinin yaralandığı belli. Herkese gerekli yardım sağlanıyor. Ne yazık ki 13 kişi hayatını kaybetti. Aile ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Ölü sayısı artabilir." ifadelerini kullandı.

Zaporijya Bölgesi Askeri İdare Başkanı İvan Fedorov da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rus ordusunun bölgedeki bir sanayi altyapısını vurduğunu belirterek, saldırıda yaralanan 30 kişinin bölge hastanesine kaldırıldığını aktardı.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak da sosyal medya hesabından Zaporijya'ya yönelik saldırıya tepki göstererek, "Rusya yine sivilleri vuruyor." ifadesini kullandı.

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