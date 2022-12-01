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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Ukrayna: Rusya'nın yakın gelecekte Ukrayna'ya saldırılar düzenleme tehdidi sürüyor

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun yakın gelecekte Ukrayna'ya yönelik yeniden hava ve füze saldırıları düzenlemesi tehdidinin sürdüğünü duyurdu.

Davit Kachkachishvili   | 01.12.2022
Ukrayna: Rusya'nın yakın gelecekte Ukrayna'ya saldırılar düzenleme tehdidi sürüyor

Kiev

Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekat Daire Başkan Yardımcısı Tuğgeneral Oleksiy Gromov, yaptığı açıklamasında, bölgede konuşlanan Rus hava kuvvetlerinin yoğun hareketliliğinin sürdüğünü iddia etti.

Rus güçlerinin, Ukrayna'ya tekrar hava ve füze saldırıları düzenlenmesi tehdidinin devam ettiğini kaydeden Gromov, "Düşmanın, yakın gelecekte Ukrayna'nın kritik altyapısına ve askeri tesislerine füze saldırıları düzenlemesi tehdidi sürüyor. Düşmanın eylemlerinin amacı, halkta paniğe yol açarak iç durumu istikrarsızlaştırmaktır." ifadelerini kullandı.

Tüm Ukrayna'da saldırı alarmı verildi

Öte yandan başkent Kiev dahil Ukrayna genelinde tüm bölgelerde, hava saldırısı alarmı verildi.

Ukrayna basınında yer alan haberlere göre, Belarus'ta konuşlanan Rus savaş uçaklarının havalanması üzerine ülkede alarm verildi.








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