Ukrayna: Rusya'nın Odessa'ya füze saldırısı sonucu 19 kişi öldü, 73 kişi yaralandı
Rusya'nın Ukrayna'nın Odessa bölgesine düzenlediği füze saldırısı sonucu 19 kişinin öldüğü, 73 kişinin yaralandığı bildirildi.
Kiev
Ukrayna Başsavcısı Andriy Kostin, sosyal paylaşım hesabından yaptığı yazılı açıklamasında, Odessa'ya yapılan saldırı sonucu ölenlerin sayısının 19'a, yaralıların sayısının 73'e yükseldiğini duyurdu.
Ölenlerin arasında bölge sakinleri, bir sağlık görevlisi ve bir arama kurtarma ekip üyesinin bulunduğunu ifade eden Kiper, hayatını kaybeden sağlık görevlisi ile arama kurtarma ekip üyesinin ilk patlamadan sonra olay yerine intikal edenlerden olduğunu vurguladı.
Kiper, saldırıda hayatını kaybedenler için yarın Odessa'da ulusal yas ilan edildiğini kaydetti.
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada söz konusu saldırıyı değerlendirerek, "Odessa'daki Rus terörü, kendi topraklarındaki insanların güvenliğini garanti edemediği bir zamanda Ukraynalı sivillerle savaşan düşmanın zayıflığının bir işaretidir." ifadelerini kullandı.
Zelenskiy'den Odessa'ya yapılan füze saldırısına tepki
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Odessa kentine yönelik düzenlenen füze saldırısına tepki gösterdi.
Zelenskiy, gündüz saatlerinde Odessa'ya düzenlenen Rus füze saldırılarıyla ilgili sosyal medya hesabından görüntülü mesaj paylaştı.
"Rusya'nın füze saldırısının ardından Odessa'daki kurtarma operasyonları sürüyor" değerlendirmesinde bulunan Zelenskiy, olayı alçak bir saldırı olarak nitelendirdi.
Zelenskiy, "İki füze ateşlendi, ikincisi saldırı yerine ilk gelen kurtarma ve sağlık görevlilerine isabet etti. Acil sağlık görevlileri ile kurtarma görevlileri yaralandı ve öldürüldü. Tüm yakınlarına başsağlığı diliyorum. Onlarca kişi yaralandı. Enkaz altında kalan kişiler için arama çalışmaları sürüyor." ifadesini kullandı.
16 Mart günü Odessa'da ulusal yas ilan edilmişti
Odessa Bölgesi Askeri İdare Başkanı Oleg Kiper, hayatını kaybedenler için 16 Mart'ın Odessa'da ulusal yas ilan edildiğini belirtmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.