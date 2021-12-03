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Bakan Akar, beraberinde Türk Silahlı Kuvvetleri komuta kademesi ile Suriye sınır hattındaki birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulundu. -VTR
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Dünya

Ukrayna: Rusya'nın krizi tırmandırma olasılığı için en muhtemel zaman ocak sonu

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov, Rusya'nın büyük ölçekli bir krizi tırmandırma ihtimaline işaret ederek bunun için en muhtemel zamanın, 2022 Ocak sonu olduğunu kaydetti.

Talha Yavuz   | 03.12.2021
Ukrayna: Rusya'nın krizi tırmandırma olasılığı için en muhtemel zaman ocak sonu

Kiev

Reznikov, parlamentoda Rusya ile krize ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ukrayna sınırları civarında yaklaşık 94 bin Rus askeri olduğunun tahmin edildiğini belirten Reznikov, istihbarat biriminin en kötüsü dahil, tüm senaryolar üzerinde çalıştığını aktardı.

Reznikov, istihbarat birimine göre Rusya'nın büyük ölçekli bir krizi tırmandırma olasılığının bulunduğunu ve bunun için en muhtemel zamanın, gelecek yıl ocak sonu olduğunu kaydetti.

Bunun zorunlu değil, muhtemel bir senaryo olduğuna dikkati çeken Reznikov, görevlerinin bunun yaşanmasını engellemek olduğunu kaydetti.

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