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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Ukrayna: Rusya'nın, Kriviy Rig kentine düzenlediği füze saldırısında 4 kişi öldü

Rus ordusunun, Ukrayna'nın Kriviy Rig kentine düzenlediği füze saldırısında ilk bilgilere göre 4 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı bildirildi.

Davit Kachkachishvili  | 17.01.2025 - Güncelleme : 17.01.2025
Ukrayna: Rusya'nın, Kriviy Rig kentine düzenlediği füze saldırısında 4 kişi öldü

Kiev

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal paylaşım hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Rus ordusunun, ülkesinin Kriviy Rig kentine füze saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Saldırıda balistik füzelerin kullanıldığını vurgulayan Zelenskiy, kentteki bir eğitim kurumu ile apartmanlar ve kentsel altyapının hasar gördüğünü aktardı.

Mevcut bilgilere göre 4 kişinin saldırıda hayatını kaybettiğini kaydeden Zelenskiy, olay yerinde arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Kente yönelik füze saldırısını terör saldırısı olarak değerlendiren Zelenskiy, Rus saldırılarını, müttefiklerle birlikte ortak çabayla durdurabilmeleri gerektiğini ifade etti.

Öte yandan Ukrayna'nın Dnipropetrovsk Bölgesi Askeri İdaresi Başkanı Sergiy Lisak da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şimdiye kadar elde ettikleri bilgiye göre Kriviy Rig'deki saldırıda 5 kişinin yaralandığını belirtti.

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