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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Ukrayna: Rusya'nın 6 limanı seyrüsefer için "askeri tehdit" oluşturuyor

Ukrayna, Karadeniz'deki 6 Rus limanı sularının seyrüsefer için "askeri tehdit" oluşturduğunu duyurdu.

Aliia Raimbekova  | 05.08.2023 - Güncelleme : 05.08.2023
Ukrayna: Rusya'nın 6 limanı seyrüsefer için "askeri tehdit" oluşturuyor

Kiev

Ukrayna Deniz ve Nehir Taşımacılığı Devlet Servisinin internet sitesinde yayımlanan raporda, Rusya'nın Karadeniz'deki bazı limanlarında seyrüsefer için askeri tehdit ilan edildiği belirtildi.

Raporda, "Anapa, Novorossiysk, Gelencik, Tuapse, Soçi, Taman limanlarının iç ve dış su alanları askeri tehdit oluşturuyor." ifadesi kullanıldı.

Uyarının bir sonraki duyuruya kadar geçerli olduğu kaydedildi.

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