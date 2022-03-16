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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Ukrayna: Rusya'nın 2014'te Avrupa Konseyinden çıkarılması bekleniyordu

Davit Kachkachishvili   | 16.03.2022
Ukrayna: Rusya'nın 2014'te Avrupa Konseyinden çıkarılması bekleniyordu

Kiev

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisinin (AKPM), Rusya'nın 25 yıldır üyesi olduğu Avrupa Konseyinden derhal ayrılmasını isteyen kararın onaylanmasına ilişkin, "2014'te yapılması gerekiyordu." ifadesini kullandı.

Kuleba, Twitter'den yaptığı açıklamada, AKPM'de yapılan oylamada, Rusya'nın Avrupa Konseyinden ayrılması çağrısı yapan kararın 216 "evet" oyuyla kabul edildiğini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"2014'te yapılması gerekiyordu. Bu, kısa bir süre önce Rusya'yı geri döndürmek için oy kullanan Meclistir. Nihai karar Bakanlar Komitesine aittir."


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