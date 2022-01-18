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Dünya

Ukrayna: Rusya vatandaşlarını koruma kisvesiyle gerginliği arttırmak için bahane arıyor

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna'nın "geçici olarak işgal altındaki topraklarında" halka pasaport vermeye devam ederek Rus vatandaşlarını koruma kisvesi altında gerginliği arttırmak için bahane aradığını belirtti.

Talha Yavuz   | 18.01.2022
Ukrayna: Rusya vatandaşlarını koruma kisvesiyle gerginliği arttırmak için bahane arıyor

Kiev

Ukrayna Devlet Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Zelenskiy, Amy Klobuchar, Robert Portman, Chris Murphy, Jeanne Shaheen, Richard Blumenthal ve Roger Wicker'dan oluşan ABD'li senatör heyeti ile Kiev'de görüştü.

​​​​​​​Görüşmede Zelenskiy, ülkesinin karşılaştığı güvenlik zorlukları karşısında ABD Kongresine, Ukrayna halkıyla dayanışması için teşekkür etti.

Ukrayna'nın sınırlarındaki güvenlik durumuna ilişkin delegasyona bilgi veren Zelenskiy, Rusya'ya karşı önleyici bir yaptırım paketi hazırlamanın gerekliliğine dikkati çekti.

Görüşmede Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna'nın "geçici olarak işgal altındaki topraklarında" halka pasaport vermeye devam ederek Rus vatandaşlarını koruma kisvesi altında gerginliği arttırmak için bahane aradığını aktardı.

ABD'li senatörler de Ukrayna'nın egemenlik ve toprak bütünlüğüne desteklerini ifade ederek, ülkenin bağımsızca kendi güvenliğini sağlama yollarını seçme hakkı olduğunun altını çizdi.


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