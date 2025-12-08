Dolar
Dünya

Trump'tan, "hain" olarak tanımladığı Cumhuriyetçi Greene'in röportajını yayımlayan CBS kanalına tepki

ABD Başkanı Donald Trump, yakın zamana kadar en önemli müttefiklerinden olan ancak siyasi anlaşmazlık yaşadığı için desteğini çektiği Cumhuriyetçi Kongre Üyesi Marjorie Taylor Greene ile yapılan röportaj nedeniyle CBS kanalına tepki gösterdi.

Hakan Çopur  | 08.12.2025 - Güncelleme : 08.12.2025
Trump'tan, "hain" olarak tanımladığı Cumhuriyetçi Greene'in röportajını yayımlayan CBS kanalına tepki

Washington

ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, CBS kanalının yönetimine ve kanalın sahibi Paramount firmasına tepkisini ifade etti.

Trump, "Programla ilgili asıl sorunum, düşük IQ'lu hain (Greene) değildi, 60 Minutes programının yeni sahibi Paramount'un böyle bir programın yayımlanmasına izin vermesiydi." değerlendirmesinde bulundu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Netflix'in satın alma teklifi yaptığı Warner Bros. Discovery'yi satın almak için bugün bir teklif sunduğunu duyuran Paramount'a yönelik Trump'ın çıkışı, kamuoyunun dikkatini çekti. Paramount'un üst düzey isimleri Trump'a yakınlıklarıyla biliniyor.

ABD Başkanı ayrıca, CBS kanalının Paramount bünyesine geçtikten sonra kendisi aleyhindeki "yalan haberlerin" azalmadığını, hatta aksine arttığını savundu.

CBS, ağustos ayında tamamlanan satın alma sürecinin ardından Paramount Skydance bayrağı altına girmişti.

Netflix, 5 Aralık'ta, Warner Bros'u film ve televizyon stüdyoları ile HBO Max ve HBO'yu da kapsayacak şekilde, 72 milyar dolarlık öz sermaye değeri ve 82,7 milyar dolarlık toplam işletme değeri üzerinden satın almak için Warner Bros. Discovery ile anlaşmaya vardığını açıklamıştı.

Netflix'in açıklamasından birkaç gün sonra Paramount, Warner Bros. Discovery'nin tüm hisselerini hisse başına 30 dolar nakit karşılığında satın almak için toplam 108 milyar dolarlık bir teklifte bulunduğunu açıklamıştı.

ABD Başkanı Trump, Netflix'in Warner Bros. Discovery'yi satın alma anlaşmasının "bir süreçten geçmesi gerektiğini" ve karara kendisinin de dahil olacağını ifade etmişti.

