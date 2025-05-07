Dolar
38.65
Euro
43.93
Altın
3,374.17
ETH/USDT
1,844.50
BTC/USDT
96,955.00
BIST 100
9,169.40
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Ukrayna: Rus ordusunun Kiev'e düzenlediği saldırıda 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

Rus ordusunun Ukrayna'nın başkenti Kiev'e düzenlediği hava saldırısında 2 kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı bildirildi.

Davit Kachkachishvili  | 07.05.2025 - Güncelleme : 07.05.2025
Ukrayna: Rus ordusunun Kiev'e düzenlediği saldırıda 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

Kiev

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy Telegram hesabı üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, Rusların Kiev'e füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırdığını belirtti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Rus ordusunun önce balistik füzelerle ardından İHA'larla saldırı gerçekleştirdiğini aktaran Zelenskiy, saldırı nedeniyle 2 kişinin öldüğü, 4'ü çocuk 7 kişinin yaralandığını kaydetti.

Rusların bu gece ayrıca Ukrayna'nın Dnipropetrovsk, Herson, Jitomir, Donetsk ve Zaporijya bölgelerine de saldırı gerçekleştirdiğini aktaran Zelenskiy, "Ruslar gece boyunca 4 balistik füze ve 142 İHA fırlattı." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, saldırıları durdurması için Rusya'ya uluslararası baskının yapılması gerektiğini kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İzmir Büyükşehir Belediyesine açık alanda "vahşi çöp depolama" cezası
Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği belirlenen sosyal medya hesabı yöneticisi gözaltına alındı
Bakan Fidan: Türkiye olarak, barışın kapsayıcı iş birliğini temel alan bir düzenle sağlanabileceğini inanıyoruz
İmam hatip öğrencileri "İslami İlimler Çalıştayı"nda bir araya gelecek
Türkiye, Hindistan'ın Pakistan'a füze saldırısını kınadı

Benzer haberler

Ukrayna: Rus ordusunun Kiev'e düzenlediği saldırıda 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

Ukrayna: Rus ordusunun Kiev'e düzenlediği saldırıda 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

Avrupa, Rus fosil yakıtlarını bırakmaya hazırlanıyor

Rusya'da bazı hava yolu şirketleri uçuşlarda iptal ve gecikme uyarısı yaptı

Moskova'da artan İHA saldırıları ve 9 Mayıs Zafer Günü nedeniyle mobil internet kesildi

Moskova'da artan İHA saldırıları ve 9 Mayıs Zafer Günü nedeniyle mobil internet kesildi
Rusya'da artan bütçe açığının kapatılması için rezervler kullanılacak

Rusya'da artan bütçe açığının kapatılması için rezervler kullanılacak
Rusya Devlet Başkanı Putin, İsrail Başbakanı Netanyahu ile telefonda görüştü

Rusya Devlet Başkanı Putin, İsrail Başbakanı Netanyahu ile telefonda görüştü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet