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Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde çinko madeninde göçük altında kalan iki işçiden biri hayatını kaybetti, diğerinin kurtarılması için çalışmalar sürüyor.
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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Ukrayna: Rus ordusu 16 bin 400 asker, 117 uçak, 127 helikopter ve 575 tankını kaybetti

Ukrayna'ya saldıran Rus ordusunun 16 bin 400 askerini, 117 uçağını, 127 helikopterini ve 575 tankını kaybettiği bildirildi.

Ruslan Rehimov   | 26.03.2022
Ukrayna: Rus ordusu 16 bin 400 asker, 117 uçak, 127 helikopter ve 575 tankını kaybetti

Kiev

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun 24 Şubat-26 Mart dönemindeki kayıplarıyla ilgili bilgileri açıkladı.

Buna göre, Ukrayna'ya saldıran Rus ordusundan 16 bin 400 asker öldürüldü, Ruslara ait 117 uçak, 127 helikopter, 575 tank, 1640 zırhlı araç, 293 top, 91 roketatar sistemi ve 51 hava savunma sistemi imha edildi.

Rus güçleri 1131 araç, 7 gemi ve hafif sürat teknesi, 73 yakıt aracı ve 56 insansız hava aracını da kaybetti.​​​​

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