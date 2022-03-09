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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Ukrayna: Rus işgalciler Kiev'i ele geçirmeye hazırlanıyor

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Rus ordusunun başkent Kiev'i ele geçirmeye hazırlandığını duyurdu.

Meiramgul Kussainova   | 09.03.2022
Ukrayna: Rus işgalciler Kiev'i ele geçirmeye hazırlanıyor

Kiev

Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin basın servisinden yapılan açıklamada, "Eldeki bilgilere göre, düşman Kiev'i almak için yeni bir girişime hazırlanıyor." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada ayrıca Rus birliklerinin, Fastiv kentine başarısız taarruzundan sonra buraya yeniden operasyon başlatmaya çalıştıkları kaydedildi.

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