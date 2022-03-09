Ukrayna: Rus işgalciler Kiev'i ele geçirmeye hazırlanıyor
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Rus ordusunun başkent Kiev'i ele geçirmeye hazırlandığını duyurdu.
Kiev
Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin basın servisinden yapılan açıklamada, "Eldeki bilgilere göre, düşman Kiev'i almak için yeni bir girişime hazırlanıyor." ifadesi kullanıldı.
- Ukrayna’da sivillerin tahliyesi için ilan edilen geçici ateşkes başladı
- Ukrayna'nın Lviv şehrinde sivillere silah eğitimi veriliyor
Açıklamada ayrıca Rus birliklerinin, Fastiv kentine başarısız taarruzundan sonra buraya yeniden operasyon başlatmaya çalıştıkları kaydedildi.