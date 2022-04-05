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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Ukrayna: Rus filosunun firkateyni 'Amiral Essen'e hasar verildi

Ukrayna Devlet Başkanlığı Danışmanı Aleksey Arestoviç, Rusya'nın 'Amiral Essen' firkateynine hasar verdiklerini açıkladı.

Nazir Aliyev Tayfur   | 05.04.2022
Ukrayna: Rus filosunun firkateyni 'Amiral Essen'e hasar verildi

Kiev

Arestoviç, günlük brifingde yaptığı açıklamada, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerin cesareti ve tecrübesi sayesinde Rus filosunun "Amiral Essen" firkateynine hasar verildiğini ifade etti.

Karadeniz'de Rus donanmasına ait Amiral Essen, Suriye'deki askeri operasyon sırasında ateşlediği Kalibr füzeleriyle dikkati çekmişti.

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