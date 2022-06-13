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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Ukrayna, NATO'dan 1000 obüs, 1000 İHA, 2 bin zırhlı araç ve 500 tank talep edecek

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, Rusya ile savaşı sona erdirmek için ağır silahlara ihtiyaç duyduklarını bildirdi.

Nazir Aliyev Tayfur   | 13.06.2022
Ukrayna, NATO'dan 1000 obüs, 1000 İHA, 2 bin zırhlı araç ve 500 tank talep edecek

Kiev

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Açık sözlü olacağım, savaşı sona erdirmek ve Rusya'yı Ukrayna'dan atmak için 155 mm kalibreli 1000 obüs, 500 tank, 300 çoklu fırlatma roket sistemi, 2 bin zırhlı araç ve 1000 insansız hava aracına (İHA) ihtiyacımız var." ifadesini kullandı.

Podolyak, Ukrayna'nın 15 Haziran'da yapılacak NATO Savunma Bakanları Toplantısı'ndan da buna ilişkin karar beklediklerinin altını çizdi.

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