Ukrayna Müslümanları Dini İdaresi Müftüsü İslam dünyasını desteğe çağırdı
Ukrayna Müslümanları Dini İdaresi (Umma) Müftüsü Said İsmailov, "Ukrayna'daki Müslümanları ordumuza ve devletimize desteğe çağırıyorum. Müslüman dünyasının da Ukrayna'yı ve Ukraynalı Müslümanları desteklemesini istiyorum." dedi.
Kiev
Ukrayna Müslümanları Dini İdaresi (Umma) Müftüsü Said İsmailov, AA muhabirine, Rusya'nın saldırısı nedeniyle bir Müslüman'ın hayatını kaybettiğini bildiklerini aktardı. İsmailov, ölen kişinin Herson bölgesinden bir Kırım Tatar Türkü olduğunu söyledi.
Savaşın çok çetin geçtiğini, şu an olanları tam bilemediklerini belirten İsmailov, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını "haince" şeklinde niteledi. İsmailov, "Tüm İslam dünyası, Ukrayna'yı ve Ukrayna'daki Müslümanları ellerinden geldiği her şekilde desteklemeli." diye konuştu.
"Müslümanlar arasından gönüllüler, askerler, doktorlar, sağlık görevlileri var"
Ukrayna Müslümanlarının tüm diğer Ukraynalılar gibi devletlerini savunduğunu ifade eden İsmailov, "Müslümanlar arasında gönüllüler, askerler, doktorlar, sağlık görevlisi olanlar var." şeklinde konuştu.
Rusya'nın saldırısı nedeniyle pek çok Müslüman'ın kaçmak ve mülteci durumuna düşmek zorunda kaldığını hatırlatan İsmailov, "Ukrayna Müslümanları müftüsü olarak Ukrayna'daki Müslümanları ordumuza ve devletimize desteğe çağırıyorum, Müslüman dünyasını da Ukrayna'yı ve Ukraynalı Müslümanları desteklemesini istiyorum." ifadesini kullandı.
Ukrayna'daki çatışmalarda 4 Müslüman Azerbaycan vatandaşının yaşamını yitirdiği bildirilmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.