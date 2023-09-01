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Dünya

Ukrayna lideri Zelenskiy'e göre Rusya, Afrika'da kaos yaratmaya çalışıyor

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın Afrika'da kaos yaratarak dünyanın dikkatini dağıtmaya çalıştığını söyledi.

Barış Seçkin  | 01.09.2023 - Güncelleme : 01.09.2023
Ukrayna lideri Zelenskiy'e göre Rusya, Afrika'da kaos yaratmaya çalışıyor

Roma

Ukraynalı lider, İtalya'nın Como Gölü kıyısındaki Cernobbio kasabasında her yıl eylül başında düzenlenen ve uluslararası gelişmelerin ele alındığı Ambrosetti Forumu'na video mesaj gönderdi.

Rusya ile devam eden savaşlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Zelenskiy, "Kırım olmadan, Donbas olmadan ve işgal edilmiş topraklar olmadan Ukrayna'da ve dolayısıyla Avrupa'da sürdürülebilir bir barış olmayacak. Uygar bir millet olan Ukrayna, Kırım'ın Rusya'ya ait olmasını tanımıyor. Diğer ülkeler de bunu tanımıyor, dolayısıyla durum sürdürülebilir değil, kalıcı bir kaos yaşanacak. Rusya'nın aradığı da bu. Bu, diplomatik veya askeri yolla çözülebilir. Rus birliklerinin yarımadayı bırakması hayat kurtaracak." ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, Afrika ülkelerindeki gelişmelere atıf yaparak, "(Ruslar) Afrika'da kaos yaratmaya çalışırken dahi güç değil, zayıflık görüyoruz. Güçlü olduklarını göstermiyorlar, aslında dünyanın dikkatini dağıtmaya çalışıyorlar." yorumunu yaptı.

Ukraynalı lider, Zaporijya bölgesinin askerden arındırılmasının, nükleer felaketi önlemek için herkesin esas görevi olduğunu ifade etti.

Zelenskiy, savaşın başından bu yana İtalya'nın kendilerini desteklediğini ve bundan şüphe etmediğini belirterek, gelecek yıl G7 Dönem Başkanlığı'nı üstlenecek olan İtalya'nın sadece Ukrayna'nın ya da Avrupa'nın güvenliği için değil, küresel güvenlik açısından güçlü çözümler getireceğini ifade etti.

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