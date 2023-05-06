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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Ukrayna: Kiev bölgesinde Rusların Kinjal hipersonik füzesini düşürdük

Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanı Nikolay Oleşçuk, Kiev bölgesinde Patriot hava savunma sistemiyle Rusların Kinjal hipersonik füzesini düşürdüklerini bildirdi.

Ekip  | 06.05.2023 - Güncelleme : 06.05.2023
Ukrayna: Kiev bölgesinde Rusların Kinjal hipersonik füzesini düşürdük

Kiev

Oleşçuk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rus ordusunun 4 Mayıs'taki saldırılarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

4 Mayıs gecesi, X-47 füzesinin MiG-31K uçağıyla Rusya topraklarından fırlatıldığını belirten Oleşçuk, füzenin Kiev hava sahasında vurulduğunu belirtti.

Oleşçuk, "Patriot hava savunma sistemi, Rusların 'benzeri görülmeyen Kinjal' füzesini düşürdü. Ukrayna halkını bu tarihi olaydan dolayı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

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