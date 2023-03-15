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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Ukrayna: Karadeniz’de ABD’ye ait İHA’nın düşürülmesi, Rusya’nın çatışma bölgesini genişletme sinyali

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Başkanı Danilov, Karadeniz’de ABD’ye ait MQ-9 insansız hava aracının (İHA) düşürülmesiyle Rusya’nın, "diğer tarafların katılımıyla çatışma bölgesini genişletmeye hazır olduğu sinyali” verdiğini öne sürdü.

Ekip  | 15.03.2023 - Güncelleme : 15.03.2023
Ukrayna: Karadeniz’de ABD’ye ait İHA’nın düşürülmesi, Rusya’nın çatışma bölgesini genişletme sinyali

Kiev

Oleksiy Danilov, sosyal medya aracılığıyla Karadeniz’de ABD'ye ait İHA’nın Rus savaş uçakları tarafından düşülmesine ilişkin paylaşımda bulundu.

Karadeniz’de Rusya’nın kışkırttığı ABD’ye ait MQ-9 İHA’sıyla ilgili olayın Rusya tarafından kışkırtıldığını belirten Danilov, "Bu olay, (Rusya Devlet Başkanı) Putin’in başka tarafların katılımıyla çatışma bölgesini genişletmeye hazır olduğunun sinyalidir." ifadesini kullandı.

Olay

ABD Avrupa Kuvvetleri Komutanlığı (EUCOM), iki Rus Su-27 uçağının, Karadeniz’de ABD'ye ait MQ-9 tipi İHA'yı taciz ettiğini, uçaklardan birinin çarptığı MQ-9’un uluslararası sulara düştüğünü dün duyurmuştu.

Rusya Savunma Bakanlığı ise ABD’ye ait MQ-9 İHA'nın Ukrayna’daki "özel askeri operasyon" nedeniyle uluslararası standartlara uygun olarak tüm hava sahası kullanıcılarına bildirilen geçici durum alanını ihlal ettiğini açıklamıştı.

ABD Avrupa Kuvvetleri Komutanlığı (EUCOM) iki Rus Su-27 uçağının, Karadeniz’de ABD'ye ait MQ-9 İnsansız Hava Aracını taciz ettiğini, uçaklardan birinin çarptığı MQ-9’un uluslararası sulara düştüğünü duyurmuştu.

Rusya, ABD’ye ait İHA’nın Karadeniz’de geçici durum alanını ihlal ettiğini açıklamıştı.

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