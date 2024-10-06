Ukrayna: En sıcak çatışmalar Pokrovsk, Kurakhovsk ve Kupyansk yönünde yaşanıyor
Ukraynalı yetkililer, son 24 saatte Rus ordusuyla 169 çatışmanın çıktığını, en sıcak çatışmaların Pokrovsk, Kurakhovsk ve Kupyansk yönünde yaşandığını bildirdi.
Kiev
Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, son bir günde Rus ordusuna ait 3 tank, 21 zırhlı araç, 55 top, 49 insansız hava aracı (İHA), 120 araç ve özel ekipmanın imha edildiği, 1250 Rus askerinin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.
Açıklamada, iki ordu arasında son 24 saatte 169 çatışmanın çıktığı, en sıcak çatışmaların Kupyansk, Pokrovsk ve Kurakhovsk yönünde yaşandığı ifade edildi.
Pokrovsk’ta 30, Kurakhovsk’ta 26, Kupyansk’ta 22 saldırının püskürtüldüğü belirtilen açıklamada, Rusların son 24 saate bazı yerleşim alanlarında ilerlemeye çalıştığı kaydedildi.
Açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna mevzileri ve yerleşim alanlarına 2 füze, 144 roket, 130 güdümlü bomba ve 82 hava saldırısı gerçekleştirdiği kaydedilirken, altyapı tesislerine 87 "Şahed" tipi insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlediği, İHA'lardan 56'sının imha edildiği bilgisi verildi.
Ukrayna ordusunun Rusya'nın Kursk bölgesindeki operasyonlarını sürdürdüğü vurgulanan açıklamada, Ukrayna birliklerinin son 24 saatte Rus askeri, silah ve askeri teçhizatın yoğunlaştığı 4 bölgeye hava saldırısı düzenlediği, ayrıca 3 mühimmat deposunu vurduğu aktarıldı.
Ukraynalı yetkililer, Rus ordusunun son 24 saatte ülkenin farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarda 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 29 kişinin yaralandığını belirtti.
Rusya: Odessa’da yakıt üssü, Hmelnitski’de hava üssüne zarar verdik
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın Odessa kentindeki yakıt üssü ve Hmelnitski bölgesindeki askeri hava üssüne saldırı düzenleyerek zarar verdiklerini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna’daki eylemlerine ilişkin bilgi verildi.
Rus ordusunun Ukrayna’nın içlerinde bazı yerlerdeki askeri hedefleri vurduğu kaydedilen açıklamada, “Rusya Silahlı Kuvvetlerinin operasyonel-taktik hava araçları, silahlı insansız hava araçları, füze ve topçu birlikleri Odessa şehri yakınlarında bir yakıt üssüne, Hmelnitski bölgesindeki Starokonstantinov askeri hava üssüne ve bir insansız hava aracı (İHA) kontrol noktasına, 137 bölgede askeri birliklerin ve teknik araçların bulunduğu yerlere yaptığı saldırılarla zarar verdi.” ifadeleri kullanıldı.
Hava savunma sistemlerinin, ABD yapımı 3 adet HIMARS füzesi ve 68 adet uçak tipi insansız hava aracını düşürdüğü aktarılan açıklamada, bugüne kadar Ukrayna ordusuna ait 646 uçak, 283 helikopter, 32 bin 939 İHA, 580 hava savunma füze sistemi, 18 bin 532 tank ve zırhlı araç, 1469 çok namlulu roketatar, 15 bin 680 obüs ve havan topu, 26 bin 973 özel askeri aracın yok edildiği ifade edildi.
Bakanlık ayrıca Ukrayna ordusunun saldırıları altındaki Kursk bölgesindeki duruma ilişkin açıklama yaptı.
Rus ordusunun Ukrayna birliklerini etkisiz hale getirmek için operasyonlarını sürdürdüğü kaydedilen açıklamada, “Kursk bölgesindeki çatışmalarda toplamda düşman 20 bin 800’den fazla asker, 136 tank, 66 piyade savaş aracı, 98 zırhlı personel taşıyıcı, 885 zırhlı savaş aracı, 584 otomobil, 171 obüs, ABD yapımı 8 HIMARS ve 6 MLRS olmak üzere 33 çok namlulu roketatar, 9 hava savunma füze sistemi, 5 nakliye aracı, 45 elektronik harp istasyonu, 9 karşı batarya radarı, 3 hava savunma radarı, 22 mühendislik aracı ile diğer ekipmanları kaybetti.” ifadelerine yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.