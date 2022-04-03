Dolar
14.68
Euro
16.22
Altın
1,922.67
ETH/USDT
3,503.50
BTC/USDT
46,395.00
BIST 100
2,251.68
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: Savaşın tam ortasındayız ancak en kötüsü daha gelmedi

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, savaşta henüz en kötüsünü yaşamadıklarını, şu anda Kiev'deki muharebeyi kazandıklarını ancak güneyde ve Donbas'ta asıl savaşın başlamak üzere olduğunu belirtti.

Barış Seçkin   | 03.04.2022
Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: Savaşın tam ortasındayız ancak en kötüsü daha gelmedi

Roma

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, İtalyan Corriere della Sera gazetesine verdiği demeçte, ülkesindeki savaşa dair son durumu değerlendirdi.

Barış sürecinin ne noktada olduğuna dair soruya Kuleba, "Sürekli birbirimizle görüşüyoruz ama tüm kilit sorunlar çözüme kavuşmamış şekilde kalmaya devam ediyor. Bir yandan Rus ordusu, karada saldırmaya devam ediyor ve kentlerimize füze ile saldırıp, insanlığa karşı suç işliyor. Müzakerelerde küçük kazanımlar elde ettiğimizde askeri saldırganlıkları daha kanlı ve yıkıcı şekilde gelişiyor." yanıtını verdi.

Kuleba, Ruslarla ilişkilerinin olması ve kendilerine bir daha saldırmayacaklarına dair emin olmaları gerektiğini ancak onlara güvenmediklerini vurguladı.

Sahadaki askeri durumla ilgili Kuleba, "Savaşın tam ortasındayız ancak en kötüsü daha gelmedi. Ukrayna, Kiev’deki muharebeyi kazandı fakat Donbas ve güneyde savaş başlamak üzere. Mariupol'deki tahribatın gösterdiği üzere korkunç ve yıkıcı olacak. Biz hazırız, geri adım atmayacağız ve sizin desteğinizi almayız umuyoruz." ifadelerini kullandı.

"Çin, ihtiyatlı şekilde tarafsız kaldı"

Kuleba, Çin'in tutumunu nasıl değerlendirdiğine ilişkin soruya, "Çin, ihtiyatlı şekilde tarafsız kaldı. Rusya'yı desteklediğine dair herhangi bir kanıtımız yok. Onlar için en önemli çıkar, dünya ekonomisine zarar veren bu savaşı durdurmak, biz de bunu paylaşıyoruz." cevabını verdi.

İtalyan kamuoyuna da savaşı kısa sürede bitirebilmeleri için kendilerine yardım etmeleri hususunu dile getiren Kuleba, İtalya'nın garanti sisteminde yer almasının Roma'yı riske atmayacağını kaydetti.

Kuleba, Malta ziyaretinde "Kiev ziyaretinin masada" olduğunu belirten Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus'un bu ziyaretine ilişkin, "24 Şubat’ta savaş başlamadan önce bu ziyaret için hazırlık yapıyorduk. Şimdi daha önemli bir hal aldı. Vatikan nezdindeki elçiliğimiz bunu gerçekleştirmek için çalışıyordu ama halen tarih veya nihai onay yok." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Almanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 130 bini geçti
Kovid-19 ölüm oranları, influenzanın tarihsel evrimindeki gibi düşüşe geçti
Çin'de son 24 saatte 1506, Hong Kong'da 4 bin 475 Kovid-19 vakası tespit edildi
Türkiye'de 11 bin 783 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 41 kişi hayatını kaybetti
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 982 bin 374'e çıktı

Benzer haberler

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: Savaşın tam ortasındayız ancak en kötüsü daha gelmedi

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: Savaşın tam ortasındayız ancak en kötüsü daha gelmedi

Rusya: Ukrayna ile müzakerelerde liderler zirvesi için anlaşma henüz hazır değil

BM: Ukrayna'da en az 1417 sivil öldü, 4 milyon 176 bin 401 mülteci komşu ülkelere geçti

AB'den Ukrayna'nın Rus güçlerinden kurtardığı Buça kentindeki vahşete tepki

AB'den Ukrayna'nın Rus güçlerinden kurtardığı Buça kentindeki vahşete tepki
Ukrayna: Mariupol’den Zaporijya’ya sivillerin tahliyesi sürüyor

Ukrayna: Mariupol’den Zaporijya’ya sivillerin tahliyesi sürüyor
Ukrayna: Rus ordusu 18 bin civarında askerini kaybetti

Ukrayna: Rus ordusu 18 bin civarında askerini kaybetti