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Dünya

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'ne hitap etti

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkesine karşı savaş suçlarının işlendiğini ifade ederek, bundan sorumlu kişilerin yargılanması gerektiğini söyledi.

Davit Kachkachishvili  | 26.06.2025 - Güncelleme : 26.06.2025
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'ne hitap etti

Kiev

Zelenskiy merkezi Fransa'nın Strazburg kentindeki Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nde (AKPM) yaptığı konuşmasında Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili gelişmeleri değerlendirdi.

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Rusya'nın ülkesine saldırdığını ifade eden Zelenskiy, Ukrayna'ya verdikleri desteklerinden dolayı Avrupa ülkelerine teşekkür etti.

Zelenskiy, "Rusya'nın eylemlerini bir saldırganlık suçu olarak adlandıran, savaşın adil bir şekilde sona ermesini destekleyen ve Rusya'nın Ukrayna toprakları işgalini meşrulaştırma girişimlerini reddeden net siyasi duruşunuz, tüm Avrupa'nın siyasi tepkisini şekillendirmeye yardımcı oldu." diye konuştu.

AKPM'in daha önce Gazze'de adaletin sağlanması için çağrıda bulunduğunu hatırlatan Zelenskiy, "Benzer çağrının yapılması Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısına karşı da gerekiyor." dedi.

Zelenskiy, Strazburg ziyareti kapsamında Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Alain Berset ile birlikte, "Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne yönelik saldırı suçlarını" yargılayacak özel bir mahkemenin kurulmasına ilişkin anlaşmayı imzaladıklarını belirterek, anlaşmayı destekleyen herkese teşekkür ettiğini ifade etti.

Söz konusu anlaşmanın imzalanmasının özel mahkemenin kurulması için ilk adım olduğunu vurgulayan Zelenskiy, "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin de dahil olmak üzere tüm Rus savaş suçlularının adalete teslim edilmesi için güçlü siyasi işbirliğine ihtiyaç var." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, "Adalet çok önemlidir. Adalet, savaş suçlularının Avrupa'da veya başka bir yerde saklanacak yeri olmayacak şekilde uygulanmalı." değerlendirmesinde bulundu.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ülkesine silah desteğinin sağlanması ve Rusya'ya yönelik baskıların artırılması gerektiğini belirterek, "Evet, saldırgan kaybetmeli, bunun üzerinde çalışıyoruz. Ukraynalıların hayatları korunmalı." açıklamasında bulundu.

Rusya'yı barışa zorlamak için bu tür baskıların gerektiğini savunan Zelenskiy, Rusya'ya baskı kurabilecek ve onu müzakere masasına oturmaya zorlayacak araçlara odaklanılmasının çok önemli olduğunu sözlerine ekledi.

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