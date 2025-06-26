Dolar
39.77
Euro
46.49
Altın
3,334.60
ETH/USDT
2,422.00
BTC/USDT
107,387.00
BIST 100
9,418.52
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Trump, İran saldırısını düzenleyen pilotlar için Pentagon'da basın toplantısı düzenleneceğini duyurdu

ABD Başkanı Donald Trump, İran nükleer tesislerine saldırı düzenleyen pilotların saldırının başarısının tartışıldığı haberlerden üzüntü duyduğunu belirterek, pilotların "onuru" için yarın Pentagon'da basın toplantısı düzenleneceğini bildirdi.

Şerife Çetin  | 26.06.2025 - Güncelleme : 26.06.2025
Trump, İran saldırısını düzenleyen pilotlar için Pentagon'da basın toplantısı düzenleneceğini duyurdu

New York

Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ile askeri temsilcilerin Penatgon'da sabah saat 08.00'da düzenlenecek basın toplantısına katılacaklarını ifade etti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Başkan Trump, "Bu toplantı, Amerikan pilotlarımızın onuru için mücadele etmeyi amaçlıyor." açıklamasını yaptı.

Pilotların 36 saat boyunca "düşman" bölgesinde tehlikeli uçuş gerçekleştirdiğini kaydeden Trump, "efsanevi" işler başardığını ancak CNN ve New York Times tarafından yapılan sahte haberleri gördüklerinde çok üzüldüklerini belirtti.

Haberlerin amacının kendisini küçük düşürmek olduğunu savunan Trump, "Yarınki basın toplantısı hem ilgi çekici hem de tartışmaya yer bırakmayacak nitelikte olacak. Keyfini çıkarın!" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
DMM'den Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın hac faaliyetine ilişkin açıklama
Kütahya'da tüp satılan iş yerindeki patlamada 3'ü ağır 8 kişi yaralandı
Amasya’da tarım arazisinde çıkan yangında yaklaşık 80 dönüm alan zarar gördü
Filistin halkının mücadelesinin meşruiyetine ilişkin rapor İstanbul'da tanıtıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Orta Doğu'da barışın temini için herkesin elini taşın altına koyması gerekiyor

Benzer haberler

Trump, İran saldırısını düzenleyen pilotlar için Pentagon'da basın toplantısı düzenleneceğini duyurdu

Trump, İran saldırısını düzenleyen pilotlar için Pentagon'da basın toplantısı düzenleneceğini duyurdu

UAEA Başkanı, İran'ın UAEA ile işbirliği yapmasının hukuki zorunluluk olduğunu belirtti

CIA: İstihbaratımız İran'ın nükleer programının ciddi zarar gördüğünü teyit ediyor

İran'ın doğu ve güneydoğusunda hava sahası ulusal ve uluslararası uçuşlara yeniden açıldı

İran'ın doğu ve güneydoğusunda hava sahası ulusal ve uluslararası uçuşlara yeniden açıldı
Trump, Cumhuriyetçilerin "Amerika'nın Sesi"nin kapatılması için oy kullanmasını istedi

Trump, Cumhuriyetçilerin "Amerika'nın Sesi"nin kapatılması için oy kullanmasını istedi
Trump'ın, İran raporunun sızması üzerine Kongre ile paylaşımları sınırlamayı planladığı iddiası

Trump'ın, İran raporunun sızması üzerine Kongre ile paylaşımları sınırlamayı planladığı iddiası
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet