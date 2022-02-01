Dolar
13.38
Euro
15.07
Altın
1,804.57
ETH/USDT
2,776.90
BTC/USDT
38,620.00
BIST 100
2,032.70
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Ukrayna, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyaretinde Türkiye ile STA imzalamaya hazırlanıyor

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Türkiye ile Serbest Ticaret Anlaşması (STA) imzalamaya hazırlandıklarını söyledi.

Emre Gürkan Abay   | 01.02.2022
Ukrayna, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyaretinde Türkiye ile STA imzalamaya hazırlanıyor

Kiev

Zelenskiy, Ukrayna Parlamentosu'nda (Verhovna Rada) yaptığı konuşmada, Türkiye ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ukrayna ziyaretinde güçlü bir ekonomik sinyal vermek istediklerini belirtti.

Söz konusu sinyalin, Türkiye ile STA imzalanması olduğuna işaret eden Zelenskiy, “İki gün içerisinde Türkiye ile bir STA imzalayarak güçlü bir ekonomik sinyal vermeye hazırlanıyoruz. Gruplarımız çalışıyor ve anlaşacağımızdan eminim.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 3 Şubat'ta gerçekleştirmesi planlanan Ukrayna ziyaretinde, yeni iş birlikleri için görüşmelerin yapılması planlanıyor.

İki ülke arasında yıllık 5 milyar dolar düzeyinde olan ikili ticaret hacminin kısa sürede 10 milyar dolara çıkarılması hedefleniyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19 ile mücadele ekipmanları on binlerce ton sağlık atığına yol açacak
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Şener'den Kovid-19 aşısı çağrısı
Avrupa, 'Omicron sonrası' rekor vaka artışlarına rağmen salgın önlemlerini kaldırıyor
ABD'de Moderna'nın Kovid-19 aşısına tam onay verildi
Türkiye'de 93 bin 261 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 182 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

Ukrayna, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyaretinde Türkiye ile STA imzalamaya hazırlanıyor

Ukrayna, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyaretinde Türkiye ile STA imzalamaya hazırlanıyor

Zelenskiy, Ukrayna ordusunun asker sayısında artış yapılacağını açıkladı

Devlet Bahçeli: Dileğimiz İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın görevinden affını bir an evvel talep etmesi

Rusya'nın Ukrayna üzerinden gaz sevkiyatı iki katına çıktı

Rusya'nın Ukrayna üzerinden gaz sevkiyatı iki katına çıktı
Donbas'ta Hristiyan kiliselerinin temsilcileri Rusya-Ukrayna krizini AA'ya değerlendirdi

Donbas'ta Hristiyan kiliselerinin temsilcileri Rusya-Ukrayna krizini AA'ya değerlendirdi
Rusya'nın, ABD'nin Ukrayna krizine ilişkin tekliflerine yazılı yanıt verdiği bildirildi

Rusya'nın, ABD'nin Ukrayna krizine ilişkin tekliflerine yazılı yanıt verdiği bildirildi