Dolar
17.97
Euro
18.21
Altın
1,757.21
ETH/USDT
1,658.50
BTC/USDT
23,362.00
BIST 100
2,682.21
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Ukrayna 'çalıntı tahıl' taşıdığı iddia edilen Suriye bayraklı geminin Lübnan'dan ayrılmasına tepkili

Ukrayna'nın Beyrut Büyükelçisi Ihor Ostash, ülkesinin "çalıntı tahılını" taşıdığını iddia ettiği Suriye bayraklı geminin Lübnan'daki limandan ayrılmasına izin verilmesine tepki gösterdi.

İdiris Okuduci   | 03.08.2022
Ukrayna 'çalıntı tahıl' taşıdığı iddia edilen Suriye bayraklı geminin Lübnan'dan ayrılmasına tepkili Fotoğraf: Ahmad Said/AA

Beyrut

Ostash, Beyrut'taki Büyükelçilik konutunda gazetecilere 29 Temmuz'da, Lübnan tarafından Ukrayna'nın çalıntı tahıl taşıdığı iddiasıyla el konulan ve ardından serbest bırakılan "Laodice" adlı gemi hakkında konuştu.

Büyükelçi, Ukrayna güvenlik ajansı ve adli makamların gösterdiği belgelere göre geminin çalıntı tahıl taşıdığını yineledi.

Geminin Kırım Yarımadası'ndan tahıl yüklediğine dair bir fotoğraf paylaşan Ostash, Ukrayna tarafı olarak yasal açıdan daha fazla belge temin etmeye çalışacaklarını belirtti.

Kiev'in talebi ve şikayetleri üzerine Lübnan yargısı Trablusşam Limanı'na demirleyen geminin 72 saatte kadar hareket etmesini yasaklamıştı.

Ancak yargının verdiği sürenin dolmasının ardından Laodice'nın Suriye'ye doğru gitmesine izin verilmişti.

Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Buhabib, 29 Temmuz'da yaptığı açıklamada, tahıl taşıyan Suriyeli bayraklı geminin Lübnan'a gelmesinden dolayı bazı Batı ülkelerinden tepki aldıklarını belirtmişti.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Güneydoğu kavurucu sıcakların etkisinde
Üç Akıncı İHA, Hava Kuvvetleri Komutanlığı filosuna katıldı
Emine Erdoğan'dan Van Gölü paylaşımı
Ankara'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü

Benzer haberler

Ukrayna 'çalıntı tahıl' taşıdığı iddia edilen Suriye bayraklı geminin Lübnan'dan ayrılmasına tepkili

Ukrayna 'çalıntı tahıl' taşıdığı iddia edilen Suriye bayraklı geminin Lübnan'dan ayrılmasına tepkili

Lübnan'da 2 yıl önceki büyük patlamanın sembolü siloda yeniden yıkım tehlikesi yaşanıyor

Rusya: Ukrayna'da Polonya'dan gelen yabancı yapımı silah ve mühimmatlarla üssü imha ettik

Lübnan Meclisi Türkiye'ye 90 tonluk tıbbi yardımı dolayısıyla teşekkür etti

Lübnan Meclisi Türkiye'ye 90 tonluk tıbbi yardımı dolayısıyla teşekkür etti
Rusya-Ukrayna Savaşı nereye evriliyor?

Rusya-Ukrayna Savaşı nereye evriliyor?
Ukrayna'dan yola çıkan mısır yüklü gemi İstanbul Boğazı'ndan geçti

Ukrayna'dan yola çıkan mısır yüklü gemi İstanbul Boğazı'ndan geçti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet