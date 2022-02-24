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Dünya

Ukrayna, BM Güvenlik Konseyini tekrar acil toplantıya çağırdı

Ukrayna, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'ni, ülkenin doğusundaki ayrılıkçı sözde yönetimlerin Rusya’dan yardım istemesi üzerine tekrar acil toplantıya çağırdı.

Islam Doğru   | 24.02.2022
Ukrayna, BM Güvenlik Konseyini tekrar acil toplantıya çağırdı

New York

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba, Twitter hesabından, Rus yanlısı ayrılıkçıların askeri yardım için Rusya'ya yaptıkları son çağrıyla ilgili olarak BM Güvenlik Konseyi'nin acilen toplanmasını talep ettiğini duyurdu.

Kuleba, paylaşımda, "Ukrayna, Donetsk ve Luhansk'taki Rus işgal yönetimlerinin, güvenlik durumunun daha da tırmanması anlamına gelen askeri yardım sağlanması talebiyle Rusya'ya yaptığı başvuru nedeniyle BM Güvenlik Konseyi'nin acil olarak toplanmasını talep etti." ifadesini paylaştı.

Rusya'nın, Ukrayna topraklarındaki Donetsk ve Luhansk sözde yönetimlerin bağımsızlığını tanıması üzerine BM Güvenlik Konseyi, yine Ukrayna’nın çağrısı ile 21 Şubat gecesi saat 21.00’de acil toplanmıştı.

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