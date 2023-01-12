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Dünya

Ukrayna, Batı Afrika ülkelerinde tahıl merkezleri kuracak

Ukrayna hükümeti, Senegal ve Nijerya gibi Batı Afrika ülkelerinde lojistik kolaylık sağlanması için tahıl merkezleri kuracağını duyurdu.

Tufan Aktaş   | 12.01.2023
Ukrayna, Batı Afrika ülkelerinde tahıl merkezleri kuracak

İstanbul

Nijerya'nın The Will gazetesinin haberine göre, Ukrayna Tarım Politikası ve Gıda Bakanı Mykola Solskyi, Abuja'da Nijeryalı mevkidaşıyla yaptığı toplantıda, Afrika'da tahıl merkezleri kurmaya hazır olduklarını bildirdi.

Senegal'de tahıl merkezi kurulması için anlaştıklarını belirten Solskyi, Nijerya'nın da bu konuda istekli olmasından memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Geliştirilecek merkezin, yüksek kaliteli tahılları Nijerya'ya taşıyacağını aktaran Solskyi, ülkedeki fiyatların bu gelişmeden olumlu etkileneceğini vurguladı.

Solskyi, "Ukrayna Devlet Başkanı bu fikri destekliyor ve Ukrayna, Batı Afrika'da iki ya da üç limanda bu merkezleri kurma niyetinde." dedi.

Bakan ayrıca, Nijerya'ya gelecek ay 25 bin ton tahılın ulaşacağını kaydetti.

Birleşmiş Milletlere (BM) göre, Afrika'da 25 ülke, her yıl buğday ithalatının üçte birinden fazlasını Rusya ve Ukrayna'dan yapıyor. İki ülke arasındaki savaş, Afrika ülkelerindeki gıda stoku ve fiyatlarını doğrudan etkiliyor.

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