Dolar
32.71
Euro
34.90
Altın
2,325.28
ETH/USDT
3,479.00
BTC/USDT
66,953.00
BIST 100
10,456.22
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ankara’da dolu yağışının ardından su baskınları meydana geldi. Beşevler’den yayındayız. Kurban Bayramı tatili için yola çıkan araçlar nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanıyor. Anadolu Otoyolu Akyazı mevkiinden yayındayız. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hatay Afet Koordinasyon Merkezi’nde açıklamalarda bulunuyor.
logo
Dünya

Ukrayna Barış Zirvesi, "gelecekteki barış sürecine ilham verme" hedefiyle yarın başlıyor

İsviçre'nin ev sahipliğinde düzenlenecek Ukrayna Barış Zirvesi, Şubat 2022'den bu yana devam eden Rusya-Ukrayna Savaşı'na diplomasi yoluyla çözüm bulmak ve "gelecekteki barış sürecine ilham vermek" hedefiyle yarın başlayacak.

Muhammet İkbal Arslan  | 14.06.2024 - Güncelleme : 14.06.2024
Ukrayna Barış Zirvesi, "gelecekteki barış sürecine ilham verme" hedefiyle yarın başlıyor

Luzern

AA muhabiri, yarın ve 16 Haziran'da Nidwalden kantonundaki Bürgenstock kasabasında düzenlenecek zirve ve beklentilere ilişkin bir haber derledi.

Zirve, iki yılı aşkın süredir devam eden Rusya-Ukrayna Savaşına diplomasiyle çözüm bulmanın yollarını arıyor.

Ukrayna-Rusya Savaşı için uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler (BM) Şartı temelinde kapsamlı, adil ve kalıcı barış için platform sağlamak amacıyla düzenlenen barış zirvesi, bu hedefe ulaşmak için olası bir çerçeveye ilişkin ortak anlayışı teşvik etmeyi hedefliyor.

Her iki tarafın da gelecekteki bir barış sürecine dahil edilebilmesine dair "ortaklaşa bir yol haritası belirlemek" ve "gelecekteki barış sürecine ilham vermek" de zirvenin amaçları arasında yer alıyor.

Zirveye 90 ülke ve kuruluş katılacağını bildirdi

İsviçre, Ukrayna'nın talebiyle düzenlenen zirveye katılım için dünya genelinde 160 delegasyonu davet etti. 90 ülke ve kuruluş zirveye katılacağını İsviçre makamlarına bildirdi. Katılımcıların yaklaşık yarısını Avrupa ülkelerinin yetkilileri oluşturacak.

Zirveye katılacak ülkelerin yarısı devlet başkanı düzeyinde, diğerleri ise bakan düzeyinde temsil edilecek.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Hindistan Başbakanı Narendra Modi, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ve Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen katılacağını açıklayan önemli isimler arasında yer alıyor.

Rusya ve Çin zirveye katılmıyor

Ukrayna Barış Zirvesi için İsviçre tarafından Rusya'ya resmi bir davet yapılmadı.

İsviçre, zirve için Rusya'ya davette bulunmaya açık olduğunun sinyalini defalarca verdi ancak bunu yapmamasının nedenini "Rusya'nın zirveye katılmaya yanaşmadığını defalarca açıklaması" olarak duyurdu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İsviçre'nin konferansla ilgili gerçekleri çarpıttığını belirterek, "Rusya, sadece İsviçre'de gerçekleşecek sözde ilk zirveye değil, aynı zamanda ültimatom içeren (Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir) Zelenskiy'nin formülünü destekleyen herhangi bir etkinliğe katılmayacak. Bu tür forumlara ısrarla davet edilsek bile bunu yapmayacağız." ifadelerini kullanmıştı.

Çin ise toplantının beklentilerini karşılamadığı gerekçesiyle katılmayacağını bildirdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Ukrayna krizinin çözümü için düzenlenecek bir barış konferansının hem Rusya hem Ukrayna tarafından tanınması, tüm tarafların eşit katılımının sağlanması ve bütün barış planlarının tartışılması gerektiğini vurgulayarak, İsviçre'de planlanan zirvenin bu beklentileri karşılamadığını savundu.

Zirveye, sadece Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü destekleyen ülkelerin davet edileceğini söyleyen Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, görüşmelerde Rusya'nın yer almayacağını ve Çin'in de hazır bulunmasını umduğunu dile getirmişti.

İsviçre Konfederasyonu Başkanı Viola Amherd, Türkiye'nin konferansa katılımını doğruladığını, Brezilya ve Güney Afrika'dan henüz resmi teyit alınmadığını kaydetti.

Zirve için güvenlik önlemleri "yoğun ve maliyetli" olacak

Bürgenstock'taki zirve yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleşecek. Ev sahibi kanton olarak Nidwalden, zirve öncesi ve sonrasındaki süreçte güvenlikten sorumlu olacak.

İsviçre Silahlı Kuvvetleri, güvenlik önlemlerine destek sağlamak amacıyla 4 bine kadar askeri personeli zirve için görevlendirecek. Ordu, önemli yerlerin güvenliğini sağlayarak ve destek sunarak kanton polisine yardımcı olacak.

Bürgenstock bölgesindeki hava sahası da geçici olarak kısıtlanacak.

Zirve için 10 ila 15 milyon İsviçre Frangı tutarında bütçe ayrılırken, bunun yaklaşık üçte ikisi güvenlik önlemleri için kullanılacak.

Öte yandan, zirve sırasında Ukrayna'daki durumun yanı sıra savaş esirlerinin durumu, nükleer tehditler ve gıda güvenliği de dahil dünya genelindeki sorunların derinlemesine görüşülmesi öngörülüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Batı ve Doğu Karadeniz'de fırtına uyarısı
Edirne'de etkili olan sağanak vatandaşlara zor anlar yaşattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile bir araya geldi
Kilit kavşaklarda bayram öncesi trafik yoğunluğu başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Jandarmanın 185'inci kuruluş yıl dönümünü kutladı

Benzer haberler

BM, Ukrayna Barış Zirvesi'ne "gözlemci" olarak katılacak

BM, Ukrayna Barış Zirvesi'ne "gözlemci" olarak katılacak

Dışişleri Bakanı Fidan, İsviçre'deki Ukrayna Barış Zirvesi'ne katılacak

Ukrayna Barış Zirvesi, "gelecekteki barış sürecine ilham verme" hedefiyle yarın başlıyor

ANALİZ- Ukrayna Barış Zirvesi: Hedef dayanışma mı barış mı?

ANALİZ- Ukrayna Barış Zirvesi: Hedef dayanışma mı barış mı?
İsviçre, Ukrayna Barış Konferansı'na 90 ülke ve kuruluşun katılacağını açıkladı

İsviçre, Ukrayna Barış Konferansı'na 90 ülke ve kuruluşun katılacağını açıkladı
İsviçreli şirketlerin 10 milyar doları aşan Türkiye'deki yatırımlarının artması bekleniyor

İsviçreli şirketlerin 10 milyar doları aşan Türkiye'deki yatırımlarının artması bekleniyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet