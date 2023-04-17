Dolar
19.38
Euro
21.21
Altın
2,001.99
ETH/USDT
2,061.40
BTC/USDT
29,349.00
BIST 100
5,097.06
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Şanlıurfa’da AK Parti Halfeti seçim irtibat bürosu açılışında konuşuyor.
logo
Dünya

Ukrayna Altyapı Bakanı Kubrakov yarın Türkiye'ye geliyor

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yarın Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov ile bir araya gelecek.

Sarp Özer  | 17.04.2023 - Güncelleme : 17.04.2023
Ukrayna Altyapı Bakanı Kubrakov yarın Türkiye'ye geliyor

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından alınan bilgiye göre, Akar'ın daveti üzerine Ukrayna Altyapı Bakanı Kubrakov yarın Türkiye'ye ziyaret gerçekleştirecek.
Milli Savunma Bakanı Akar, Kubrakov ile Kayseri’de bir araya gelecek.

Görüşmede, Türkiye’nin girişimleri ile oluşturulan tahıl girişimi başta olmak üzere ikili konuların ele alınması bekleniyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Karadeniz gazı deniz altındaki ana iletim hattına basılmaya başlandı
Adalet Bakanı Bozdağ: Çocuklarının zorla dağa götürüldüğü Türkiye'den, bugünkü huzur ortamı olan bir Türkiye'ye geldik
Türkiye'de ortalama sıcaklıklar iklim değişikliğine bağlı olarak artıyor
Kobani davasının üç sanığının tahliye edildikten sonra firar ettikleri belirlendi
Kahramanmaraş'ta ağır hasar alan binalar kontrollü şekilde yıkılıyor

Benzer haberler

Ukrayna Altyapı Bakanı Kubrakov yarın Türkiye'ye geliyor

Ukrayna Altyapı Bakanı Kubrakov yarın Türkiye'ye geliyor

Bakan Akar: Suriye'nin kuzeyinde 10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanı Akar, TSK'nin gövde gösterisine hazırlandığını açıkladı

Milli Savunma Bakanı Akar, Azerbaycanlı mevkidaşı Hasanov'a taziye mektubu gönderdi

Milli Savunma Bakanı Akar, Azerbaycanlı mevkidaşı Hasanov'a taziye mektubu gönderdi
Bakan Akar: İMECE uydusundan azami ölçüden yararlanacak ve faydasını göreceğiz

Bakan Akar: İMECE uydusundan azami ölçüden yararlanacak ve faydasını göreceğiz
Bakan Akar, Danimarka'da Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağına saldırıyı lanetledi

Bakan Akar, Danimarka'da Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağına saldırıyı lanetledi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet