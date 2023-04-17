Ukrayna Altyapı Bakanı Kubrakov yarın Türkiye'ye geliyor
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yarın Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov ile bir araya gelecek.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığından alınan bilgiye göre, Akar'ın daveti üzerine Ukrayna Altyapı Bakanı Kubrakov yarın Türkiye'ye ziyaret gerçekleştirecek.
Milli Savunma Bakanı Akar, Kubrakov ile Kayseri’de bir araya gelecek.
Görüşmede, Türkiye’nin girişimleri ile oluşturulan tahıl girişimi başta olmak üzere ikili konuların ele alınması bekleniyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.