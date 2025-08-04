UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu ilk maçları yarın başlayacak
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu ilk maçları, yarın ve 6 Ağustos Çarşamba günü yapılacak.
İstanbul
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasında 3. eleme turu ilk maçları yarın başlayacak. Karşılaşmaların rövanşları ise 12 Ağustos'ta oynanacak.
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Ligde 3. eleme turu ilk maçlarının programı (TSİ) şöyle:
Yarın:
20.00 Malmö (İsveç) - Kopenhag (Danimarka)
21.00 Dinamo Kiev (Ukrayna) - Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi)
21.00 Shkendija (Kuzey Makedonya) - Karabağ (Azerbaycan)
21.45 Rangers (İskoçya) - Viktoria Plzen (Çekya)
6 Ağustos Çarşamba:
18.00 Kairat (Kazakistan) - Slovan Bratislava (Slovakya)
20.00 Salzburg (Avusturya) - Club Brugge (Belçika)
20.30 Ludogorets (Bulgaristan) - Ferencvaros (Macaristan)
21.30 Lech Poznan (Polonya) - Kızılyıldız (Sırbistan)
22.00 Nice (Fransa) - Benfica (Portekiz)
22.00 Feyenoord (Hollanda) - FenerbahçeAnadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.