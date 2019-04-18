UDEF Eğitim İlişkileri Koordinatörü Oğuz: Türkiye'de 150 bin uluslararası öğrenci eğitim görüyor
UDEF Eğitim İlişkileri Koordinatörü Oğuz, Türkiye'de halihazırda 203 ülkeden 150 bin uluslararası öğrencinin eğitim gördüğünü belirtti.
Kabil/Ankara
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Kabil Koordinatörlüğü Sürekli Eğitim Merkezi'nde bu yıl üçüncüsü düzenlenen törene, TİKA Kabil Koordinatörü Recai Kılınç, Hadaf Vakfı Başkanı Hamidüddin Yoldaş, milletvekilleri, Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF) Eğitim İlişkileri Koordinatörü Mahmut Oğuz ve öğrenciler katıldı.
Törenin açılış konuşmasını yapan Hadaf Vakfı Başkanı Yoldaş, Türkiye'de eğitimlerini tamamlayıp ülkelerine döndükten sonra halka yararlı bireyler olarak çalışma gereği hissettiklerini ifade ederek, eğitim hayatlarında aldıkları birikimleri buradaki insanlarla paylaşmanın önemli olduğunu söyledi.
UDEF Eğitim İlişkileri Koordinatörü Oğuz da Türkiye'de 15 sene önce başlayan misafir öğrenci çalışmasının, UDEF çatısı altındaki 64 uluslararası öğrenci derneği ve 25 ildeki temsilcilik düzeyindeki çalışmalarla 10 binlerce misafir öğrenciye ulaşan büyük bir organizasyon haline geldiğini vurguladı.
Türkiye'de halihazırda 203 ülkeden 150 bin uluslararası öğrencinin eğitim gördüğünü dile getiren Oğuz, "UDEF ülkemize okumak için tercih eden öğrencilere ev sahipliği yapmak, onları tanımak, tanıtmak, birbiriyle kaynaştırmak, eğitim ve öğretim hayatları boyunca karşılaşabilecekleri maddi ve manevi ihtiyaçların çözümüne ortak olmak, ülkemizde edindikleri birikimleri farklı coğrafyalara taşıyabilecek vasıflı insanlar olabilmelerine katkı sağlayabilmek amacıyla çalışmalar yapmaktadır.'' diye konuştu.
"Uluslararası öğrencileri kardeşlerimizin her zaman yanındayız"
UDEF'in düzenlediği "12. Uluslararası Öğrenci Buluşması" etkinliklerinin Pakistan etabı gerçekleştirildi.
Pakistan'ın başkenti İslamabad'da düzenlenen programa, UDEF İstanbul Teşkilatlanma koordinatörü Yunus Tatlı, UDEF Mali ve İdari İşler Koordinatörü Muhammed Adem Arıkan katıldı.
UDEF adına açılış konuşmasını yapan Tatlı, "2004'ten bu yana Türkiye'deki uluslararası öğrenci sayısı ciddi bir artış göstermektedir. Bizler çok uzaklardan Türkiye'ye eğitim almak için gelen öğrenci arkadaşlarımızı yalnız bırakmamaya gayret ediyoruz. Onlar ile ensar ve muhacir kardeşliği tesis etmeye, gönül köprüleri kurmaya çalışıyoruz. Rehberlik, danışmanlık, burs ve yurt hizmetleri vermeye çalışıyor yeniden barış dolu bir dünyanın tesisi için uluslararası öğrencilerin üzerine düşen sorumluluğa da dikkat çekmeye gayret ediyoruz." diye konuştu.
Türkiye'deki eğitim imkanları ile alakalı bilgilendirmelerde bulunan Yunus Tatlı, "Türkiye, üniversite eğitimi için oldukça uygun şartlara sahip. Biz UDEF olarak hangi coğrafyadan olursa olsun bütün uluslararası öğrenci kardeşlerimize ensar olma gayreti içerisindeyiz. Türkiye'de 64 derneğimiz ile birlikte uluslararası öğrenci kardeşlerimizin her zaman yanındayız." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.