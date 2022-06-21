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Dünya

Ücretlerin artırılmamasını tavsiye eden AB kendi çalışanlarına zam yaptı

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelere ve sosyal ortaklara maaşlara zam yapılmamasını tavsiye eden AB Komisyonu kendi personelinin ücretlerini artırdı.

Ata Ufuk Şeker   | 21.06.2022
Ücretlerin artırılmamasını tavsiye eden AB kendi çalışanlarına zam yaptı

Bruksel

Politico internet sitesinin haberine göre, AB Komisyonu enflasyon nedeniyle çalışanlarının maaşlarına zam yaptı.

AB Komisyonu, Belçika ve Lüksemburg'daki çalışanlarının maaşlarını haziran ayında yüzde 2,4 artırdı. Ayrıca bu artışı geriye dönük olarak ocak ayından itibaren hesapladı. Maaş artışı, Komisyonun 2022 yılı personel giderlerini 95 milyon avro yükseltti.

Zamla birlikte AB Komisyonu, ücret belirleme konusunda kendi tavsiyesiyle çelişti.

AB Komisyonu, ücret-fiyat sarmallarını tetiklediği ve enflasyonu daha da yükselttiği gerekçesiyle ücretlerin enflasyon oranına otomatik olarak endekslenmesine karşı çıkıyor. Komisyon, sıklıkla üye ülkelere ve sosyal ortaklara ücretlerin artırılmamasını tavsiye ediyor.

AB kurallarına göre, normal şartlarda çalışanların maaşları yıllık olarak ayarlanıyor. Enflasyonun yüzde 3'ün üzerine çıkması halinde de bu ayarlama 2 defa yapılıyor. Bu ayarlamada yaşam maliyetindeki değişiklikler hesaba katılıyor.

Endeksleme oranı, ayarlamaya Belçika, Almanya, İspanya, Fransa, İtalya, Lüksemburg, Hollanda, Avusturya, Polonya ve İsveç'teki memurların satın alma gücündeki değişiklikler de katılarak belirleniyor.

Avrupa Sendikalar Konfederasyonu (ETUC) Genel Sekereteri Luca Visentini, AB Komisyonu'nun endeksleme sisteminin Avrupa'daki bütün işçilere uygulanması gerektiğini ifade etti.

Visentini, Komisyonun ücretlerdeki düşüşü önlemek için kendi uygulamasını bütün üye ülkelere açıkça tavsiye etmesi gerektiğine işaret etti.

AB maaşları

AB kurumlarının tepe yönetimindeki kişiler aylık 25 bin avro civarında maaş alıyor. Buna ilave olarak ek ödeneklerden de faydalanıyor.

AB Komisyonunda maaşlar eğitim, yıl, tecrübe ve birime göre farklılık gösteriyor.

Komisyon çalışanlarının maaşları 3 bin 57 avro ile 19 bin 490 avro arasında bir skalada belirleniyor. Bu maaşlardan vergi alınmıyor.

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