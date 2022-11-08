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Dünya

UCM yetkilileri Libya'nın Terhune kentindeki toplu mezarları ziyaret etti

Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı "Kaniyat" milis grubunun, Terhune'deki toplu mezarların sorumlusu olduğu öne sürülüyor.

Aydoğan Kalabalık   | 08.11.2022
UCM yetkilileri Libya'nın Terhune kentindeki toplu mezarları ziyaret etti

Trablus

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Karim Asad Ahmad Khan ve beraberindeki heyet, Libya'nın Terhune kentindeki toplu mezarları ziyaret etti.

Ziyarete dair UCM'nin resmi sosyal medya hesabından yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, başkent Trablus'un güneyinde yer alan Terhune'deki bir toplu mezarda 50'den fazla kimliği belirlenemeyen ceset bulunduğu belirtilerek, "UCM Başsavcısı Libya'ya yaptığı resmi ziyaretin bir parçası olarak Terhune'deki toplu mezarları ziyaret etti ve adli tıp ekibinden bilgi aldı." ifadeleri kullanıldı.

Başsavcı Khan'ın da ziyaretin kolaylaştırmasından ötürü Libyalı makamlara teşekkür ederek bölgedeki adli faaliyetlerin UCM tarafından destekleneceği vurgusunda bulunduğu aktarıldı.

UCM Başsavcısı Khan, 6 Kasım’da Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi, 7 Kasım'da da Libya Askeri Başsavcısı Mesud Erhume Miftah ile bir araya gelmişti.

Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam Kaddafi ve diğer bazı kişiler "insanlığa karşı suç işledikleri" gerekçesiyle UCM tarafından aranıyor.

Terhune kenti, 5 Haziran 2020'de Hafter'e bağlı milislerden kurtarıldı. O tarihten bu yana tespit edilen toplu mezarlardan hemen her gün cesetler çıkartılıyor.

Ülkenin doğusundaki silahlı güçlerin lideri Hafter'e bağlı "Kaniyat" milis grubunun, kentteki toplu mezarların sorumlusu olduğu öne sürülüyor.

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