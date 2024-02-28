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Dünya

UCM, Ugandalı ayrılıkçı grubun liderini 52 milyon 429 bin avro tazminata mahkum etti

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), Uganda'nın kuzeyindeki "Tanrı'nın Direniş Ordusu (LRA)" adlı ayrılıkçı örgütün liderlerinden Dominic Ongwen'in savaş mağdurlarına 52 milyon 429 bin avro tazminat ödemesine hükmetti.

Tufan Aktaş  | 28.02.2024 - Güncelleme : 28.02.2024
UCM, Ugandalı ayrılıkçı grubun liderini 52 milyon 429 bin avro tazminata mahkum etti

İstanbul

UCM'den yapılan yazılı açıklamada, bugün görülen duruşmada daha önce savaş suçu ve insanlığa karşı suç işlediği gerekçesiyle 25 yıl hapis cezası alan Ongwen'in 52 milyon 429 bin avro tazminat ödemesine karar verildiği belirtildi.

Mahkeme, Ongwen'in işlediği suçlardan ötürü yaklaşık 50 bin kişinin doğrudan ya da dolaylı mağdur olduğunun tahmin edildiğini belirtti.

UCM ayrıca, mahkumun tazminatı ödeyecek mali güce sahip olmadığına işaret ederek, söz konusu tazminatın mahkemeye ait Mağdurlar İçin Güven Fonu'ndan (TVF) karşılanmasını talep etti.

Ongwen, 2021'de hakkındaki 61 ayrı savaş suçu ve insanlığa karşı suçlardan sorumlu bulunmuştu. UCM, Ongwen'in işlediği suçlardan pişmanlık duyması nedeniyle ömür boyu hapis cezası yerine 25 yıla hükmetmişti.

Tanrı'nın Direniş Ordusu

Uganda'nın kuzeyinde dini temellere dayalı bir devlet kurmak isteyen Tanrı'nın Direniş Ordusu, 2002-2005'teki çatışmalarda, yerlerinden edilen sivillerin yaşadığı kamplara saldırmış ve yüzlerce kişiye karşı savaş suçu ve insanlığa karşı suç işlemişti.

ABD'nin terörist örgütler listesinde yer alan LRA, Uganda ve Güney Sudan'ın yanı sıra Orta Afrika Cumhuriyeti ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde düzenlediği şiddet eylemleriyle tanınıyordu.

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