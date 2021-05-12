Euro
10.15
Dolar
8.37
BIST 100
1,441.33
Altın
1,838.21
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

UCM Başsavcısı Bensouda'dan 'Filistin'deki şiddet olaylarını takip ediyoruz' açıklaması

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Fatou Bensouda, İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs ve Gazze'de yaşanan son İsrail saldırılarının ardından, şiddet olaylarını takip ettiklerini belirterek her iki tarafa da itidal çağrısında bulundu.

Selman Aksünger   | 12.05.2021
UCM Başsavcısı Bensouda'dan 'Filistin'deki şiddet olaylarını takip ediyoruz' açıklaması

Lahey

UCM'nin Twitter hesabından Bensouda'nın açıklaması paylaşıldı.

Batı Şeria, Doğu Kudüs ve Gazze'deki artan şiddet olaylarını endişeyle izlediklerini belirten Bensouda, "Mahkemenin yargı yetkisine giren suçların işlenmesi durumunu takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Konuya ilişkin devam eden soruşturmanın her iki taraftan da işlenen suçları ve delilleri kapsayacağını belirten Bensouda, Savcılık Ofisi'nin sahadaki gelişmeleri takip ederek Mahkemenin soruşturmasına dahil edilebilecek olguları incelediğini kaydetti.

Başsavcı Bensouda, "Uluslararası toplumdan gelen gerilimlerin düşürülmesi ve şiddetin durdurulması çağrılarını yineliyorum." ifadelerine yer verdi.

UCM Savcılığı Gazze, Batı Şeria, Doğu Kudüs ve diğer Filistin topraklarında işlenen savaş suçlarıyla ilgili 16 Ocak 2015'te başlattığı ön incelemeyi tamamlayarak 3 Mart 2021 itibariyle soruşturma açıldığını duyurmuştu.

Kudüs ve Gazze'deki olaylar

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını duyurmuştu.

İsrail ordusunun saldırılarında şimdiye kadar 12'si çocuk 35 Filistinli şehit oldu, 233 kişi yaralandı.

Gazze Şeridi'nden atılan roketlerin ise 5 İsraillinin ölümüne, 45 kişinin yaralanmasına yol açtığı bildirildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İçişleri Bakanı Soylu: Kovid-19 tedbirlerinin 17 Mayıs günü ne şekilde olacağını vatandaşımızla paylaşırız
CoronaVac aşısının yeni partisi Türkiye’ye ulaştı
Ramazan Bayramı sonrasındaki Kovid-19 vaka sayıları normalleşme adımlarında belirleyici olacak
Latin Amerika'da Kovid-19 vakaları ve virüse bağlı can kayıplarındaki artış sürüyor
Hindistan'da Kovid-19 salgınında bugüne kadarki en yüksek günlük can kaybı sayısı kaydedildi

Benzer haberler

TRT World Forum'da Filistin'de yaşananlar ele alınacak

TRT World Forum'da Filistin'de yaşananlar ele alınacak

Uzmanlara göre Gazze'den atılan roketler İsrail'in 'Demir Kubbe'sini delerek caydırıcı bir denklem oluşturuyor

İsrail Savunma Bakanı Gantz, Gazze'ye yönelik saldırılara devam edeceklerini açıkladı

Pakistan Başbakanı Han: Gazze ve Filistin'in yanında duruyoruz

Pakistan Başbakanı Han: Gazze ve Filistin'in yanında duruyoruz
Afrika Birliği, İsrail'in Mescid-i Aksa ve Gazze'ye saldırılarını kınadı

Afrika Birliği, İsrail'in Mescid-i Aksa ve Gazze'ye saldırılarını kınadı
TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarıyla ilgili çalışma başlattı

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarıyla ilgili çalışma başlattı