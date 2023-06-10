Dolar
23.40
Euro
25.19
Altın
1,960.76
ETH/USDT
1,837.50
BTC/USDT
26,506.00
BIST 100
5,626.49
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

UAEA, Zaporijya’daki reaktörleri soğutan su seviyesinde düşüşün sürdüğünü bildirdi

UAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi, Ukrayna’nın Herson bölgesinde bulunan Kahovka Barajı’nın vurulması sonrasında, Zaporijya Nükleer Santrali’ndeki reaktörleri soğutmak için kullanılan su seviyesinin azalmaya devam ettiğini açıkladı.

Aşkın Kıyağan  | 10.06.2023 - Güncelleme : 10.06.2023
UAEA, Zaporijya’daki reaktörleri soğutan su seviyesinde düşüşün sürdüğünü bildirdi

VİYANA

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, 6 Haziran’da Ukrayna’nın Herson bölgesinde bulunan Kahovka Barajı’nın vurulması sonrasında, Zaporijya Nükleer Santrali’ndeki reaktörleri soğutmak için kullanılan su seviyesinin azalmaya devam ettiğini açıkladı.

UAEA’dan yapılan yazılı açıklamada, Başkan Grossi’nin nükleer santraldeki son durum ve barajın vurulması sonrasında yaşanan felakete ilişkin açıklamalarına yer verildi.

Grossi, baraj felaketinin yol açtığı sorunların aşılması için Ajans’ın, Ukrayna’ya hayati önem arz eden yardımda bulunacağını belirterek, nükleer santralde bulunan reaktörlerin soğutulması için kullanılan su seviyesinin düşmeye devam ettiği bilgisini paylaştı.

Grossi, Ukrayna'ya gidecek

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin talebi üzerine Ajansın ilk etapta yapacağı desteğe ilişkin bilgilendirmede bulunmak ve Zaporijya Nükleer Santrali’ndeki son durumu yerinde görmek için gelecek hafta Ukrayna’ya gideceğini kaydeden Grossi, savaşın başlamasından bu yana nükleer bir facianın yaşanmaması için destekte bulunduklarını, şimdi de nükleer teknolojinin imkanlarını kullanarak baraj felaketinin yol açtığı yaraların sarılmasına katkı sağlayacaklarını ifade etti.

Grossi, nükleer santraldeki durumun zaten tehlike arz ettiğini, barajın vurulmasıyla durumun daha da çetrefilli bir hal aldığını aktararak, Zaporijya’daki reaktörleri soğutmak için bu barajdan pompalanan su seviyesinin her saat başı 5 santimetre azaldığını, baraj vurulmadan önce 17 metre olan seviyenin 11,62 metreye düştüğünü aktardı.

Seviye 11 metre ya da bunun biraz daha altına düşene kadar reaktörlere su pompalanabileceğine işaret eden Grossi, barajdaki su seviyesinin hangi seviyede duracağı ve bu durumda soğutma için pompalanıp pompalanamayacağının henüz öngörülemediğini bildirdi.

​​​​​​​Barajın vurulması

Ukrayna'nın güneyindeki Herson bölgesinde Rusların kontrol ettiği Kahovka Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nin 6 Haziran’da bombalarla vurulduğu duyurulmuştu. Bölge, su baskını nedeniyle büyük bir çevre felaketiyle karşı karşıya kalmış, barajın vurulmasına yönelik Ukrayna ve Rusya, birbirlerini suçlayan açıklamalar yapmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Konya'nın 2 ilçesinde sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı
Burdur'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Sağanak nedeniyle kapanan Ankara-Kırıkkale kara yolu yeniden ulaşıma açıldı
Dezenformasyonla Mücadele Merkezinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama
Eskişehir'de sağanak ve dolu etkili oldu

Benzer haberler

UAEA, Zaporijya’daki reaktörleri soğutan su seviyesinde düşüşün sürdüğünü bildirdi

UAEA, Zaporijya’daki reaktörleri soğutan su seviyesinde düşüşün sürdüğünü bildirdi

ABD'den Ukrayna'ya 2,1 milyar dolarlık yeni askeri yardım paketi

Putin, Ukrayna ordusunun karşı saldırısının başladığını söyledi

BM: Kahovka Barajı'nın yıkılmasından etkilenenlerin sayısı 40 bine yükselebilir

BM: Kahovka Barajı'nın yıkılmasından etkilenenlerin sayısı 40 bine yükselebilir
Rasmussen, bazı Doğu Avrupa ülkelerinin Ukrayna'ya asker gönderebileceğini söyledi

Rasmussen, bazı Doğu Avrupa ülkelerinin Ukrayna'ya asker gönderebileceğini söyledi
İsviçre Temsilciler Meclisi, Ukrayna için 5 milyar franklık yardım paketini reddetti

İsviçre Temsilciler Meclisi, Ukrayna için 5 milyar franklık yardım paketini reddetti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet