Dolar
26.54
Euro
28.71
Altın
1,914.50
ETH/USDT
1,647.00
BTC/USDT
25,953.00
BIST 100
7,716.67
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Yeşil hat

UAEA: Fukuşima'dan tahliye edilen sudaki trityum seviyesi operasyonel sınırların altında

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali'nden boşaltılan radyoaktif atık sudaki trityum seviyesinin "operasyonel sınırların çok daha altında" olduğunu bildirdi.

Dilara Karataş  | 25.08.2023 - Güncelleme : 25.08.2023
UAEA: Fukuşima'dan tahliye edilen sudaki trityum seviyesi operasyonel sınırların altında

Ankara

UAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, nükleer santralden boşaltılan atık su üzerinde numune toplama çalışmaları yaptıklarını açıkladı.

Japonya'daki nükleer santralde depolanan atık suyun tahliye süreci

Grossi, süreç tamamlanıncaya kadar bağımsız atık sudan numune toplamaya ve olayı takip etmeye devam edeceklerini belirtti.

Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi Yoşimasa'ya "santralden son damla boşaltılana kadar orada olacaklarını" söylediğini aktaran Grossi, sudaki trityum seviyesinin "operasyonal sınırların çok daha altında" olduğunu kaydetti.

TEPCO ve Çevre Bakanlığı da atık su numunesi topluyor

Kyodo News'in haberine göre, Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali'nin işletmecisi Tokyo Elektrik Enerjisi Şirketi (TEPCO), tahliyeye başlandıktan birkaç saat sonra santrale 3 kilometre uzaklıktaki 10 bölgeden toplanan numunelerin analiz sonuçlarını açıkladı.

TEPCO'dan yapılan açıklamada, atık suyun boşaltıldığı bölgelerden alınan örneklerde "tespit edilebilir miktarda trityum bulunmadığı" belirtildi.

Açıklamada, su numunelerinin toplanılmasına devam edileceği ve sonuçların yaklaşık 1 ay boyunca halka günlük duyurulacağı ifade edildi.

Japonya Çevre Bakanlığı da aynı şekilde su numunesi toplamaya başladıklarını ve numune analizlerinden elde edilen verileri yaklaşık üç ay boyunca her hafta açıklayacağını aktardı.

Japonya, Fukuşima'daki radyoaktif atık suyu okyanusa boşaltmaya başladı

Japonya'da 2011'deki depremin ardından meydana gelen tsunamide zarar gören Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali'ndeki radyoaktif atık suyun okyanusa boşaltılmasına başlandığı bildirilmişti.

Japonya, daha önce açıklanan plana göre, ilk aşamada 7 gün içinde 7 bin 800 ton atık suyu okyanusa boşaltacak. Mart 2024'e kadar toplam 31 bin 200 ton radyoaktif atık suyun tahliyesi planlanıyor.

Plan, bölgede yaşayan balıkçıların ve çevre koruma aktivistlerinin yanı sıra başta Çin olmak üzere komşu ülkelerin tepkisine sebep oluyor.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, santralde yaptığı incelemelerin ardından 4 Temmuz'da yayımladığı raporda, Japonya'nın atık suyun tahliyesi planının güvenlik standartlarıyla uyumlu olduğu, insanlara ve çevreye verebileceği zararın "ihmal edilebilir düzeyde" olduğu sonucuna varmıştı.

Mart 2011'de meydana gelen 9 büyüklüğündeki depremin yol açtığı tsunami, Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali'ndeki 4 nükleer reaktörden 3'ünde hasara neden olmuş, radyoaktif serpinti nedeniyle santralin çevresi "tahliye bölgesi" ilan edilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakırköy'de pitbull cinsi köpeğin saldırdığı kişi yaralandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit polis memuru Telli'nin ailesine başsağlığı mesajı
AFAD: Konya için "Obruk Eylem Planı" hazırlanacak
Van'da yıllardır kullanılmayan sulama kanalı yeniden tarıma kazandırıldı
Danimarka'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı 6'ıncı kez Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

Benzer haberler

UAEA: Fukuşima'dan tahliye edilen sudaki trityum seviyesi operasyonel sınırların altında

UAEA: Fukuşima'dan tahliye edilen sudaki trityum seviyesi operasyonel sınırların altında

Güney Kore, Japonya'yı Fukuşima'dan boşaltılan atık su konusunda "şeffaf" olmaya çağırdı

ABD'nin Tokyo Büyükelçisi, atık suyun boşaltıldığı Fukuşima'dan balık yiyeceğini belirtti

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet