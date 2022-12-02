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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

UAEA Başkanı, yıl sonuna kadar Zaporijya'da güvenli bölge oluşturmayı umuyor

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Grossi, Avrupa'nın en büyük nükleer santrali Zaporijya ve çevresinde güvenli bölge oluşturulması için Rusya ve Ukrayna arasında bu yılın sonuna kadar bir uzlaşı sağlamayı umduğunu söyledi.

Aşkın Kıyağan   | 02.12.2022
UAEA Başkanı, yıl sonuna kadar Zaporijya'da güvenli bölge oluşturmayı umuyor

Viyana

İtalya'da bulunan Rafael Mariano Grossi, La Repubblica gazetesine Ukrayna'daki nükleer emniyet ve güvenliğe ilişkin açıklamalarda bulundu.

Zaporijya Nükleer Santrali ve çevresinde çatışmalardan arındırılmış "nükleer güvenli bölge" oluşturulması için uzun süredir Moskova ve Kiev arasında görüşmeler yürüten Grossi, "Görevim mümkün olan en kısa sürede bir çözüm bulmak. Bu yılın sonuna kadar (uzlaşı sağlanmasını) umuyorum." dedi.

Grossi, olası bir nükleer felaketin yaşanmasını önlemeyi amaçladıklarını belirterek, hedeflerinin bu adım sonrasında taraflardan herhangi biri lehine "askeri bir durum meydana" getirmek olmadığını söyledi.

Taraflar arasında uzlaşı sağlanabilmesi için her iki ülkenin devlet başkanıyla görüşülebileceğini kaydeden Grossi, bu amaçla geçen ay Rus yetkililerle İstanbul'da bir araya gelmişti.

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