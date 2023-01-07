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Dünya

Twitter, Trump'ın eski danışmanı Flynn'in hesabını tekrar kullanıma açtı

Twitter, ABD'deki 6 Ocak Kongre baskınının ikinci yıl dönümünde, eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn'in hesabını tekrar kullanıma açtı.

Dilara Karataş   | 07.01.2023
Twitter, Trump'ın eski danışmanı Flynn'in hesabını tekrar kullanıma açtı

Washington

Sosyal medya platformu Twitter'a 2 yıl sonra geri dönen Flynn, ilk paylaşımında, Elon Musk'a teşekkür etti.

Flynn, "Beni geri getirmek için güçlü sesleriyle destek veren herkese teşekkür ederim! Tanrı Amerika'yı korusun!" ifadelerini kullandı.

6 Ocak 2021'deki Kongre baskınının ikinci yılında Twitter'a geri dönen Flynn, baskının nedeni olan 2020'deki ABD başkanlık seçimlerinde hile iddialarının önde gelen destekçilerinden biri olarak biliniyordu.

Emekli general ve eski ABD Başkanı Donald Trump'ın danışmanı Flynn'in hesabı, Trump destekçilerinin Washington'daki ABD Kongresine baskın düzenleyerek polis ve güvenlik güçleriyle çatışmasından iki gün sonra kalıcı olarak kapatılmıştı.

Flynn hakkındaki soruşturma

Rusya'nın siber saldırı yoluyla ABD başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddiasıyla başlatılan soruşturmada, özellikle ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim kampanyasında görev almış bazı kişilerin Ruslarla ilişkileri odak noktası olmuştu.

Trump'ın seçim döneminde de yakından çalıştığı Flynn, göreve gelmeden önce Rus yetkililerle görüştüğü iddialarının ardından yapılan baskılar sonrasında 13 Şubat 2017'de Ulusal Güvenlik Danışmanlığı görevinden ayrılmıştı.

Flynn, Aralık 2017'de hakkında açılan soruşturma kapsamında özel savcılıkla anlaşma yoluna giderek Rusya'nın eski Washington Büyükelçisi Sergey Kislyak ile yaptığı görüşmeler konusunda FBI'a yalan beyanda bulunduğunu kabul etmişti.

Avukatları, Ocak 2020'de, Flynn'in Rusya soruşturması çerçevesinde FBI'a yalan beyanda bulunduğu iddiasıyla ilgili verdiği ifadeyi geri çekmek için harekete geçmişti.

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