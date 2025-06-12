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Dünya

TÜRKPA'nın yeni genel sekreteri Azerbaycan Milli Meclisi Milletvekili Ramil Hasan oldu

Kazakistan'ın başkenti Astana'da gerçekleştirilen Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi'nin (TÜRKPA) 14. Genel Kurulu Toplantısı'nda Azerbaycan Milli Meclisi Milletvekili Ramil Hasan, TÜRKPA'nın yeni genel sekreteri olarak seçildi.

Meiramgul Kussainova  | 12.06.2025 - Güncelleme : 12.06.2025
TÜRKPA'nın yeni genel sekreteri Azerbaycan Milli Meclisi Milletvekili Ramil Hasan oldu

Astana

Kazakistan Parlamentosu Meclis Başkanı Yerlan Koşanov'un ev sahipliğinde TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahiba Gafarova, Kırgızistan Meclis Başkanı Nurlanbek Turgunbek Uulu, Özbekistan'dan Ali Meclisi Yasama Meclisi Başkanı Nuriddin İsmoilov, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler'in katıldığı toplantıda TÜRKPA'nın yeni genel sekreteri için oylama yapıldı.

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Toplantıda parlamento başkanları ve milletvekillerinin oy birliğiyle Azerbaycan'ın önerdiği Ramil Hasan, TÜRKPA'nın yeni genel sekreteri seçildi.

Hasan, 2009-2013 yılları arasında TÜRKPA Genel Sekreteri olarak görev yapmıştı.

Bunun yanı sıra toplantıda, TÜRKPA Genel Kurul üyeleri 2021'den bu yana TÜRKPA Genel Sekreteri görevini sürdüren Mehmet Süreyya Er'e yaptığı katkılardan dolayı teşekkür etti.

Toplantıda ayrıca bir sonraki TÜRKPA 15. Genel Kurulu Toplantısı'nın ise Kırgızistan'da yapılması kararlaştırıldı.

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