Türkmenistan’daki 43 metrelik yeni yıl ağacının ışıkları yakıldı
Türkmenistan’ın başkenti Aşkabat'ta yeni yıl kutlamaları kapsamında 43 metrelik yeni yıl ağacı yerleştirildi.
Aşkabat
Ülkede her sene gelenek haline gelen, Noel Baba ve torunu eşliğinde yeni yıl ağacının ışıklarını yakma merasimi yapıldı.
Ağacın üzerinde, içinde "2023" yazan sekizgen bir yıldız bulunuyor.
Yeni yıl ağacının ışıkları yakılırken, vatandaşlar ağacı görmek için bölgeyi ziyaret ediyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.