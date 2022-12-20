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Dünya

Türkmenistan’daki 43 metrelik yeni yıl ağacının ışıkları yakıldı

Türkmenistan’ın başkenti Aşkabat'ta yeni yıl kutlamaları kapsamında 43 metrelik yeni yıl ağacı yerleştirildi.

Merdan Velhanov   | 20.12.2022
Türkmenistan’daki 43 metrelik yeni yıl ağacının ışıkları yakıldı Fotoğraf: Merdan Velhanov/AA

Aşkabat

Ülkede her sene gelenek haline gelen, Noel Baba ve torunu eşliğinde yeni yıl ağacının ışıklarını yakma merasimi yapıldı.

Ağacın üzerinde, içinde "2023" yazan sekizgen bir yıldız bulunuyor.

Yeni yıl ağacının ışıkları yakılırken, vatandaşlar ağacı görmek için bölgeyi ziyaret ediyor.

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