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Dünya

Türkmen vekil Salihi, Irak'ta Türkmenlerin ordudan ve polis teşkilatından dışlandığını söyledi

Irak Meclisi Türkmen Grubu Başkanı ve ITC Milletvekili Salihi, Türkmenlerin güvenlik birimlerinden dışlandığını ve Irak Askeri Fakültesine kabul edilen 790 öğrenciden sadece birinin Türkmen olduğunu söyledi.

Haydar Karaalp   | 24.05.2022
Türkmen vekil Salihi, Irak'ta Türkmenlerin ordudan ve polis teşkilatından dışlandığını söyledi

Bağdat

Irak'ta genel seçimlerin üzerinden 7 ay geçmesine rağmen hükümet hala kurulamadı. Şii gruplar arasındaki anlaşmazlıklar hükümet krizini derinleştiriyor.

Irak Meclisi Türkmen Grubu Başkanı ve Irak Türkmen Cephesi (ITC) Milletvekili Erşat Salihi, hükümet krizi ve Kerkük petrolleriyle ilgili gelişmelerin yanı sıra Türkmenlerin Irak'ta askeriye ve polis teşkilatından dışlanması konusunda AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Şiiler arasındaki anlaşmazlıkların yarattığı kriz ortamının ülkedeki durumu daha da kötüleştirdiğini söyleyen Salihi, "Ya herkesin temsil edileceği bir uzlaşı hükümeti kurulsun ya da seçimler iptal edilsin, yeniden seçime gidelim." dedi.

Türkmenler ordudan dışlanıyor

Salihi, Türkmenlerin Irak devletinin kuruluşundan bu yana ordu içinde önemli görevler üstlendiğini, hatta Irak ordusunun temelini Türkmenlerin oluşturduğunu dile getirdi.

"Türkmenlerin yaklaşık 80 yıllık bir süreçte hem ordu hem de polis teşkilatında önemli rolleri vardı." diyen Salihi, daha sonra bu durumun değişmeye başladığını ifade etti.

Türkmenlerin günümüzde Irak’ta askeriye ve polis teşkilatından dışlandığını aktaran Salihi, şunları kaydetti:

"Saddam Hüseyin döneminde ordudaki Türkmenler üzerinde Baas Partisine üye olmayı kabul etmedikleri için baskılar oluşmuştu. 2003 sonrası bu baskılar ‘Türkmenlerin Türkiye’nin uzantısı’ olduğu gerekçesiyle devam etti. Irak Askeri Fakültesine kabul edilen 790 öğrencinin sadece 1’i Türkmen. Bu hem Anayasa'ya hem de Türkmenlere askeri ve güvenlik birimlerinde özel kontenjan ayıran 28 Temmuz 2012 tarihli parlamento kararına aykırıdır. Federal Mahkemeye başvurup Savunma ve İçişleri Bakanlığını şikayet edeceğiz."

Kerkük petrolleriyle ilgili uyarı

Irak’ta merkezi hükümetin zayıf bir konumda olduğunu savunan Salihi, Türkmenlerin de silahlı güce sahip olmamasının Peşmerge’nin tartışmalı bölgelerde yeniden bulunma girişimlerine yol açtığını söyledi.

Salihi, "Kerkük ve Musul petrollerini yeniden kuzey Irak yönetimine teslim etme projesi var. Kerkük’ün idari sınırları içinde bulunan petrol kuyularının yeniden Erbil yönetimine teslim edilmesi çok tehlikeli bir durumdur. Kerkük ve Musul ciddi bir tehlikeyle karşı karşıya. Merkezi hükümetin zafiyeti devam ederse uluslararası barış güçlerinin o bölgelere getirilmesini talep ederiz." diye konuştu.

Kerkük’teki valilik makamının da Araplardan Kürdistan Yurtseverler Birliğine (KYB) geçebileceği bilgisini paylaşan Salihi, bu durumdan kentin yönetimi açısından Türkmenlerin zarar göreceği uyarısı yaptı.

Türkmen vekil, "Kerkük yönetimi hususunda Türkmenlere başvurmadan karar almak bizim açımızdan ciddi bir tehlike olur." diyerek sözlerini tamamladı.


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Türkmen vekil Salihi, Irak'ta Türkmenlerin ordudan ve polis teşkilatından dışlandığını söyledi