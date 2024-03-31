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Dünya

Türkmen aşiret lideri Hüseyin Alluş, Süleymaniye'de terör saldırısında öldürüldü

Irak Türkmen Cephesi (ITC), Türkmen aşiret lideri Hüseyin Alluş’un Süleymaniye’de insansız hava aracı (İHA) ile gerçekleştirilen terör saldırısında öldürüldüğünü belirterek, Irak Başbakanından saldırının soruşturulması talebinde bulundu.

Bekir Aydoğan, Haydar Karaalp  | 31.03.2024 - Güncelleme : 31.03.2024
Türkmen aşiret lideri Hüseyin Alluş, Süleymaniye'de terör saldırısında öldürüldü

Kerkük, Bağdat

Irak Türkmen Cephesi (ITC), Türkmen aşiret lideri Hüseyin Alluş’un Süleymaniye’de insansız hava aracı (İHA) ile gerçekleştirilen terör saldırısında öldürüldüğünü belirterek, Irak Başbakanından saldırının soruşturulması talebinde bulundu.

ITC Başkanlığından Süleymaniye'de Türkmenlerin yoğun olarak yaşadığı Kifri ilçesindeki saldırıda Türkmen aşiret lideri Hüseyin Alluş’un hayatını kaybetmesine ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Kifri ilçesindeki Beyatlı aşireti lideri Alluş'un, İHA ile hedef alındığı terör saldırısının şiddetle kınandığı belirtilerek, "Türkmenleri doğrudan hedef alan bu saldırı, aynı zamanda Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) parlamento seçimlerinin yaklaşmasıyla Kifri bileşenleri arasında güvenlik durumunu, istikrarı ve kardeşçe bir arada yaşamayı bozmaya yönelik tehlikeli bir göstergeye işaret etmektedir." ifadelerine yer verildi.

Irak Başbakanı ve IKBY yetkililerine Kifri ilçesinde güvenliğin sağlanması, terör örgütlerinin ortadan kaldırılması, vatandaşların hayatlarının korunması için acil müdahalede bulunma çağrısında bulunulan açıklamada, "Bu terör olayı ve arkasındaki faillerin ortaya çıkarılması için acil soruşturma başlatılması ve faillerin cezalarını almak üzere adalete teslim edilmesinin önemini ifade ediyoruz." denildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Irak Türkmen Cephesi, Irak'taki Türkmen halkını savunmak için milli mücadelesini sürdüreceğini, Türkmen halkının kimliğine ve haklı davasına daha kararlı ve bağlı olacağını teyit ediyor.

Kifri şehrindeki Beyatlı aşireti ile Türkmen halkımıza ve şehidin ailesine başsağlığı diliyor, Türkmen davası şehidine Cenab-ı Allah'tan rahmet ve mağfiret diliyoruz, mekanı cennet olsun."

Irak'taki Türkmen Milletvekili Salihi: "Türkmen aşiret liderini terör örgütü PKK öldürdü"

Irak Meclisi Türkmen Grubu Başkanı ve Irak Türkmen Cephesi (ITC) Kerkük Milletvekili Erşat Salihi, Süleymaniye'ye bağlı Kifri'deki Türkmen aşiret lideri Hüseyin Alluş'un insansız hava aracıyla (İHA) öldürülmesinin arkasında terör örgütü PKK'nın olduğunu açıkladı.

Irak Meclisi Türkmen Grubu adına yazılı açıklama yapan Salihi, Süleymaniye'ye bağlı Kifri ilçesinde Türkmen Beyat aşireti lideri Hüseyin Alluş'un İHA ile terör örgütü PKK tarafından öldürüldüğünü belirterek, Kifri'de Türkmenlerin can güvenliğinden Başbakan, siyasi gruplar ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimini (IKBY) sorumlu tuttuklarını kaydetti.

"PKK çeteleri Irak'ta sivil Türkmenlerin planlı bir şekilde kanını akıtıyor." ifadesini kullanan Salihi, terör örgütünün bölgeden kovulması için Kürdistan Yurtseverler Birliğini ciddi dayanışma göstermeye çağırdı.

ITC, Türkmen aşiret lideri Hüseyin Alluş’un Süleymaniye’de İHA ile gerçekleştirilen terör saldırısında öldürüldüğünü belirterek, Irak Başbakanı'ndan saldırının soruşturulması talebinde bulunmuştu.

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