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Dünya

Türkiye'nin Zagreb Büyükelçiliği'nden duygulandıran 10 Kasım paylaşımı

Türkiye'nin Zagreb Büyükelçiliği, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 85'inci yılı dolayısıyla anlamlı bir video paylaştı.

Lejla Biogradlija  | 10.11.2023 - Güncelleme : 10.11.2023
Türkiye'nin Zagreb Büyükelçiliği'nden duygulandıran 10 Kasım paylaşımı

Zagreb

Zagreb Büyükelçiliğince yapılan açıklamada, Atatürk'ün ebediyete intikalinin 85. yıl dönümü için duygusal bir film hazırlandığı ifade edildi.

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'in ünlü ressamlarının kentin simge noktalarında Atatürk portreleri çizdiği video büyük beğeni topladı.

Büyükelçi Yavuz Selim Kıran da sosyal medya hesabında paylaştığı videoda, "Ebedi mirasıyla, yorulmadan nice 100 yıllara. Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’e rahmet, minnet ve saygıyla." ifadelerini kullandı.

10.11.2023


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