Türkiye'nin Zagreb Büyükelçiliği'nden duygulandıran 10 Kasım paylaşımı
Türkiye'nin Zagreb Büyükelçiliği, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 85'inci yılı dolayısıyla anlamlı bir video paylaştı.
Zagreb
Zagreb Büyükelçiliğince yapılan açıklamada, Atatürk'ün ebediyete intikalinin 85. yıl dönümü için duygusal bir film hazırlandığı ifade edildi.
Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'in ünlü ressamlarının kentin simge noktalarında Atatürk portreleri çizdiği video büyük beğeni topladı.
''Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır''.— T.C. Zagreb Büyükelçiliği (@TurkEmbZagreb) November 10, 2023
Büyük Önder Mustafa Kemal #Atatürk'ü ebediyete intikalinin 85. yılında saygı, minnet ve rahmetle yad ediyoruz.#10Kasım pic.twitter.com/u1gAq0jajG
Büyükelçi Yavuz Selim Kıran da sosyal medya hesabında paylaştığı videoda, "Ebedi mirasıyla, yorulmadan nice 100 yıllara. Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’e rahmet, minnet ve saygıyla." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.