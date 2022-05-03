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Dünya

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinde Ramazan Bayramı kutlaması

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği Rezidansında düzenlenen Ramazan Bayramı etkinliğinde çok sayıda vatandaş bir araya gelerek bayramı coşkuyla kutladı.

Hakan Çopur   | 03.05.2022
Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinde Ramazan Bayramı kutlaması Fotoğraf: Yasin Öztürk / AA

Washington

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Murat Mercan'ın, eşi İnci Mercan ile birlikte ev sahipliğini yaptığı bayramlaşma organizasyonuna Washington bölgesinde yaşayan yüzlerce vatandaş ve Türk-Amerikan toplumunun üyeleri katıldı.

Büyükelçilik konutunda gerçekleşen etkinlikte Büyükelçi Mercan, etkinliğe katılan vatandaşlarla tek tek bayramlaşırken, konuklarla ayrı ayrı sohbet etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi.

Yoğun kalabalığın buluştuğu organizasyonda misafirlere ikramlarda bulunuldu.

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